علاء عابد يوجه التحية للمؤسسة العسكرية على ما تقدمه لمصر فى جميع المجالات خاصة النقل والمواصلات

وجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، التحية للمؤسسة العسكرية على ما تقدمه لمصر وما تم إنجازه من تنمية لشبكات الطرق، مؤكدا أن لجنة النقل والمواصلات أمامها الكثير من العمل جنبا إلى جنب مع وزارة النقل والمواصلات.









وقال رئيس لجنة النقل بمجلس النواب إن وزير النقل هو رقم 17 الذى يتحدث أمام الجلسة العامة للنواب، لافتا إلى أنه بانتهاء كلمته قوبل بتصفيق من زملائه بالقاعة، مضيفا: "نحن فى لجنة النقل سنكون كتفا إلى كتف معه لإعلاء المصلحة"، مؤكدا: "الوزارة رفعت راسنا وقدمت شبكة طرق جعلت مصر فى المقدمة".









جاء خلال تعقيب النواب بالجلسة العامة لمجلس النواب على بيان وزير النقل كامل الوزير الذى ألقاه عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة.









وأضاف عابد أن وزير النقل قدم إلى اللجنة بيانا يتعدى 150 صفحة، لافتا إلى أنه يدعو زملاءه من النواب إلى حضور اللجنة لمناقشته لمعرفة ماذا قدمت القيادة السياسية.









وأشار إلى الإنجاز الذى حققته مصر منذ 2014 فى مجال شبكة الطرق، حيث ارتفع تصنيف مصر من 118 إلى 28، أى أن مصر قفزت 90 مركز، وتابع: "نحن لسنا أمام إنجاز وإنما أمام إعجاز، فلا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة واستثمارات دون شبكة طرق".









وتابع: "أهل الشر يقولون إيه لازمته إيه القطار الكهربائى زى ما قالوا عن محطات الكهرباء والآن نحن نصدر الكهرباء".









وأوضح عابد فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالى وبحضور وزير النقل، كامل الوزير، أن السكة الحديد في مصر ثانى سكة حديد فى العالم، حيث كان سكان مصر 10 ملايين والآن عددنا 100 مليون، وبالتالي كان لابد أن يكون هناك وسيلة مواصلات آمنة، مؤكدا أننا أمام وزارة رفعت تصنيف مصر فى مجال النقل والمواصلات والنقل النهري.