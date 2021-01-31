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منصة عالمية تختار الإسكندرية أفضل الوجهات السياحية .. فيديو

الأحد 31/يناير/2021 - 01:46 م
محافظة الاسكندرية
محافظة الاسكندرية
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شيرين عادل
قال مجدى صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن موقع "تريب أدفايزر" الذي يعد أكبر منصة للسفر في العالم اختار محافظة الإسكندرية كأحد أفضل الواجهات السياحية الرائجة على مستوى العالم لعام 2021. 

وأضاف "صادق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحنا مصري، والمذاع عبر فضائية "مصر" الأولى، أن اختيار محافظة الإسكندرية جاء طبقًا للتعليقات والتدوينات التي دونها المسافرون للأماكن والأنشطة والخدمات بالمحافظة، لافتا إلى أن مصر نجحت بجدارة أن تبرز واجهاتها السياحية البارزة. 

وأشار إلى أن أساليب الجذب تنوعت في الوقت الحالي، لافتا إلى أنه بعد جائحة كورونا أصبح التسويق الإلكتروني من أقوى أساليب الدعاية للمعالم السياحية. 

وطالب بتدشين مصر لمبادرة عالمية " علاجك شمسنا" خاصة أن الشمس المصرية تمنح طاقة، فيتامين سي للتعافي من الأمراض أيضًا في ساحل البحر الأحمر وكثير من الواجهات السياحية، بالإضافة للأقصر وأسوان وزيارة المعالم الأثرية .

وأوضح أن السياحة العلاجية محور هام ومصدر جذب للأفواج السياحية في كافة دول العالم، خاصةً أن مصر تمتلك مقومات في هذا المجال  ولابد من إثبات ذلك فى المجال العلاجي والاستشفائي.
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