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حوادث

المؤبد لمتهم والمشدد لـ ١٠ آخرين في قضية تنظيم القاعدة

الأحد 31/يناير/2021 - 01:41 م
مطرقة
مطرقة
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أحمد مهدي
أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة حكمها على 12 متهمًا منهم 5 متهمين محبوسين و7 متهمين هاربين في القضية رقم 154 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ / كرداسة والمقيدة برقم 484 لسنة 2020 حصر أمن دولة طوارئ / شمال الجيزة والمعروفة إعلاميًا بـ "الانضمام إلى تنظيم القاعدة بالسودان".


وعاقبت متهما واحدا بالسجن المؤبد وعاقبت 9 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما ومتهما واحدا بالسجن المشدد 7 سنوات وبراءة متهم آخر من التهم المنسوبة إليه. 


صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس ومدحت عبد الكريم، وبحضور حمدي الشناوي، الأمين العام لمأمورية طرة، وسكرتارية طارق فتحى.


كانت النيابة أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات لأنهم في غضون الفترة من عام 2016 وحتى 26 يناير 2019 داخل جمهورية مصر العربية وخارجها قام المتهم الأول عاطف شحات بتأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.


وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم الأول أسس وتولي قيادة جماعة تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومنشآتهما العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.

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