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برلمان

برلماني: ما يحدث في ملف النقل "إعجاز"

الأحد 31/يناير/2021 - 01:46 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
أكد صابر عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن ما يحدث في ملف النقل من إنجازات "إعجاز"، مشيرا إلى أن السكة الحديد لم تر أي تطور في الفترة الماضية مثلما يحدث الآن.

وأشار في كلمته تعقيبا على بيان وزير النقل، كامل الوزير، خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن الوزير سابق الزمن في هذا الملف من عمليات تطوير غير مسبوقة.

وقدم النائب خلال الجلسة مذكرة لوزير النقل، بشأن عدم توقف القطارات لمدة 12 ساعة على محطة ملوي بمحافظة المنيا وهي من ثاني أكبر مركز تجاري على مستوى الجمهورية.

وأكد أبو زيد، أن محطة ملوي وهي المحطة الأكبر في في محافظة المنيا من حيث عدد الركاب والإيرادات، آخر قطار يتوقف بها في الخامسة مساء وأول قطار يكون في اليوم التالي الساعة الخامسة فجرا، على الرغم من مرور عدة قطارات ولكن بدون توقف.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة تفعيل اشتراكات الطلبة والموظفين في القطار الروسي، لاسيما وأن أسعاره فوق قدرة العاملين وكذلك الطلبة.

ودعا أبو زيد، وزير النقل، إلى ضرورة زيادة حصة تذاكر مركز ملوي، لاسيما وأنها بلد تجاري كبير، فضلا عن وجود مزارات سياحية ومقصد هام.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية أن يكون اهتمام أكبر بملف النقل البحري، لاسيما وأن يحقق قيمة مضافة للتجارة والاستثمار في مصر.
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