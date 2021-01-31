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من بينهم الثروة والصحة.. استشاري تنمية بشرية يكشف معايير تحديد الأهداف.. فيديو

الأحد 31/يناير/2021 - 02:46 م
رأفت يوسف ، استاذ
رأفت يوسف ، استاذ علم الإدارة واستشاري التنمية البشرية
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نورهان رأفت
قال الدكتور رأفت يوسف ، استاذ علم الإدارة واستشاري التنمية البشرية ، إن وضع الأهداف الشخصية ، يجب أن تندرج أسفل مجموعة من الخطوات الضرورية، أولها يتمثل في تحديد الهدف، ويليها تقوية الهدف .

وأضاف الدكتور رأفت يوسف ، خلال استضافته في برنامج "صباحك مصري" ، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2" ، أن عدم معرفة الشخص لهدفه الأساسي يضيع عليه فرص كثيرة ، للوصول إلى مكانة جيدة.

وأشار إلى أن هناك طريقة تعرف بـ 3 في 4 ، وهم الصحة والثرورة والتقدم الشخصي والحياة الاجتماعية ، ولابد أن يكون الهدف يحتوي على تلك الفوائد ، أو أحداهم على الأقل.
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