أعلنت محافظة شمال سيناء، عن إطلاق مسابقة الأم المثالية، للعام الحالي 2021، من خلال تحديد معايير الترشح، وذلك تحت إشراف سعدية محمود مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة.





وجاء في بيان ديوان عام محافظة شمال سيناء، أن الشروط تشمل ألا يقل عمر المرشحة عن 50 عاما، والألمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الابناء عن 5، وجميع الابناء حاصلين على مؤهلات عليا، عدا الابن المعاق ذهنيا غير قابل للتعليم.. حيث يستمر التقدم للترشح في جميع إدارات التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، حتى يوم ١٤ فبراير وتقديم المستندات المطلوبة.





من جانبها..أعلنت حنان حسن، رئيس وحدة تكافؤ الفرص في ديوان عام محافظة شمال سيناء، انه تم تشكيل لجنة لفحص وتقييم ملفات المتقدمات لمسابقة الأم المثالية بشمال سيناء لعام 2021 م ..وأكدت حنان حسن، علي أن اللجنة برئاسة محمد السيد عبد العال، مدير عام الإدارة المالية بديوان عام المحافظة، وعضوية كلا من رئيس الوحدة ومسئول ادارة العلاقات العامة والإعلام وادارة الموازنة ونركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، وادارة الموارد البشرية بالمحافظة .





وأشارت رئيس وحدة تكافؤ الفرص إلى أن مهمة اللجنة فحص وتقييم ملفات السيدات المتقدمات لمسابقة الام المثالية بديوان عام المحافظة ومجالس المدن، لاختيار عدد سبعة امهات مثاليات طبقًا للشروط المعلن عنها، وذلك بعد انتهاء تلقي الطلبات وفحصها لإعلان نتيجة الاختبار.



ولفتت إلى أنه سيتم تحديد موعد لتكريم الأمهات المثاليات في شهر مارس القادم، بعد العرض علي اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

يذكر أن وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة شمال سيناء، اعلنت عن مسابقة للأم المثالية من العاملات في الديوان العام ومجالس المدن، وذلك تحت رعاية كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وفازت حمديه محمد درويش رفاعي الام المثاليه عن محافظه شمال سيناء لعام ٢٠٢٠ وهي من مواليد عام ١٩٧٠م.

وتزوجت حمدية عام ١٩٩٢م وهي غير متعلمة لا تحمل شهاده، لكنها أصرت علي أن تتعلم القراءة والكتابة، وحصلت على شهادة محو الأميه من أجل أن تساعد أبنائها في التعليم للحصول علي شهادات عليا. تمكنت من تربيه اربع اولاد الي أن التحقوا بكليات عليا.

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