في ندوة سيناء الحاضر وتحديات المستقبل بالأعلى للإعلام.. جبر: عزلة سيناء انتهت بمشروعات كبيرة وسلامة: إنجازات هائلة.. ميري: الإرهاب تراجع بأطهر أرض.. ورشوان: الأمل حل مكان الألم

كرم جبر: عزلة سيناء انتهت بمشروعات كبيرة و سلامة: إنجازات هائلة

ميري: الإرهاب تراجع في سيناء وتنميتها تتم في إطار رؤية شاملة لمكافحته

خالد فودة: شرم الشيخ تشهد إنجازات وإعجازات لابد أن يعرفها الجميع

نقيب الصحفيين: سيناء مكان للأمل الذي حل محل الألم









ناقش المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، تحديات سيناء في ندوة بعنوان: «سيناء الحاضر وتحديات المستقبل»، والتي عقدت بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وعدد من قيادات المحافظة بمقر المجلس بمبنى ماسبيرو.





كما ناقشت الندوة عدة موضوعات مهمة عن محافظة جنوب سيناء، يأتي على رأسها المشروعات القومية الكبرى التي تمت على أرض جنوب سيناء؛ كذلك التحديات التي تواجه السياحة خاصة في ظل جائحة كورونا؛ وخطط الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات بالمحافظة والمشروعات التنموية التي تحقق التنمية بالمحافظة وتوفر فرص العمل ودور المرأة السيناوية فى تنمية المجتمع وازدهاره.





قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن عزلة سيناء انتهت، عادت لنا بمشروعات واستثمارات مصرية وبسواعد الرجال المصريين.





وأضاف جبر، "هذه الفترة بها أزمات أبرزها كورونا التي ألقت بظلالها في سيناء، خصوصا جنوب سيناء لكن نتيجة الظروف العالمية تحدث تراجع السياحة بمعدلات كبيرة" مشيرا إلى أنه ستكون هناك ندوة عن السياحة في سيناء في مدينة شرم الشيخ "وسنرى على الطبيعة ماذا يجري في سيناء، فسيناء قطعة من قلوبنا"، بحسب تعبيره.





من جانبه قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مصر تعيش أزهى وأفضل عصورها، مشيرا إلى جهود كبرى تبذل من أجل عودة السياحة كما كانت.









وتابع فودة خلال كلمته بالندوة "نحن نعيش في أزمة منذ 2011، وما أن بدأت البلاد في التعافي حتى عادت مرة آخرى في 2015، ومن ثم تعافي من فيروس كورونا" مضيفا إلى أن هناك إنجازات وإعجازات تتم وتحدث في جنوب سيناء ولا بد أن يعلمها الجميع، وسيتم عقد ندوة يوم الأحد المقبل لتعريف الجميع بما يتم ويحدث في سيناء".





وأكد أن شرم الشيخ مؤمّنة بالكامل، حيث هناك صور أمني طوله ٣٦ كيلو متر مربع، يؤمن شرم الشيخ مزود بكل الكاميرات يمنع أي قادم من الجبال إليها، جزء منه به أسلاك شائكة وجزء آخر خرساني.





وقال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن التعاون بين الهيئة واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ممتد، مضيفا أن سيناء ليست مكانا سياحيا فقط ، لكنها مكان للأمل الذي حل محل الألم موضحا أن الإرهاب ليس مجرد تفجير قنبلة ولكن هدفه ترويع المواطنين وتخويفهم، موضحا أن الأمل حل في سيناء بشكل واضح وأن العمليات الإرهابية تراجعت بشكل واضح، مشيرا إلى أن "سيناء تعيش الآن مرحلة جديدة مختلفة تماما"، موجها التحية للواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.





وأكد أن مصطلح سيناء والإرهاب، مصطلح يفتقد تماما إلى الدقة، فالإرهاب في سيناء كان ينحصر في بقعة صغيرة للغاية، موضحا أن الإرهاب هدفه الحقيقي ترويع وتخويف المواطنين، وإثارة الرعب والبلبلة موجها التحية لمحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، قائلا: "هو من زراع الأمل بسيناء وسبب في عودة الحياة لطبيعتها".





وثمن الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام، دور اللواء خالد فودة محافظ محافظ جنوب سيناء وجهوده المستمرة منذ تولي حقيبة المحافظة ، مضيفا كان له بصمة مميزة وأثبت جدارته منذ فترة طويلة وأنا كانت شهادتي فيه مجروحة"، لافتا إلى أن مصر تُفجر مشروعات قومية وتقوم بإنجازات هائلة لم تحدث من قبل".



