ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ المنيا يوجه بتوفير الدعم لسيدة مسنة ترعى زوجها المريض بالفقاعي بأبوقرقاص

الأحد 31/يناير/2021 - 02:46 م
توفير الدعم لسيدة
توفير الدعم لسيدة مسنة ترعى زوجها في المنيا
Advertisements
ايمن رياض
وجّه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، دكتور محمد حلمي رئيس مدينة ابوقرقاص، بفحص إحدى الحالات من الأسر الأولى بالرعاية بقرية الفقاعى، والتي رصدتها منظومة الشكاوي الحكومية بإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ، حول سيدة مسنة ترعى زوجها المريض.

وعلى الفور توجه رئيس مدينة ابوقرقاص لفحص الحالة، بالتنسيق مع التضامن الاجتماعى بالمنيا، وتبين أن الحالة لمواطنة مسنة تعاني من عدم وجود مصدر للرزق ، كما ترعى زوجها المريض الذي يحتاج الى رعاية صحية.

اقرأ المزيد: 

ووجه المحافظ بتقديم كافة اوجه الدعم والرعاية لها، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية من الأولى بالرعاية ، حيث تم تقديم مساعده ماليه عاجله لها، اضافة الى البدء في الاجراءات اللازمة لعمل معاش شهري أو مساعدة مالية شهرية لها، مع توفير كرسي متحرك لزوجها المريض ومجموعة من الاحتياجات المعيشية اللازمة .

وأكد المحافظ، أن رعاية ودعم أهالينا من المسنين واجب إنساني وأخلاقي وديني، والمحافظة لا تدخر جهدًا في توفير كافة أوجه الرعاية والدعم وسبل الرعاية الكريمة لهم.

وفي سياق متصل أعلن المحافظ اللواء أسامة القاضي أن مديرية القوي العاملة نفذت 7 دورات تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة لعدد 70 متدربًا في القرى الأكثر احتياجا وقري مبادرة حياة كريمة ، ضمن خطة المديرية لتلبية احتياجات القرى من المشروعات التنموية. 

 مؤكدًا على استمرار تلك الوحدات المتنقلة للتدريب وذلك في إطار مبادرة «مهنتك مستقبلك» للتدريب المهني ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم الأسر الأكثر احتياجا من خلال وحدات تدريب متنقلة تجوب القرى والنجوع النائية البعيدة عن مراكز التدريب الثابتة لتدريب الشباب على المهن المختلفة .

أوضح وليد عبد الرحمن وكيل وزارة القوي العاملة، أنه تم تنفيذ الدورات التدريبية بـ 4 مجالات هي (التدريب المهني ـ قياس مستوى المهارة ـ رخصة مزاولة الحرفة ـ التدرج المهني) ، وذلك ضمن خطة المديرية خلال الفترة من أول يوليو وحتى آخر ديسمبر من العام الماضي 2020 بهدف تأهيل الشباب لسوق العمل والمساهمة في توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة في نطاق المحافظة .

وأضاف أنه تم تنفيذ 15 دورة تدريبية في مجال التدريب المهني بإجمالي 225 متدربًا ، وذلك تفعيلاً لدور مراكز التدريب المهني في نشر ثقافة التدريب و إعلام راغبي العمل بضرورة التدريب المهني من أجل التشغيل.

مشيرا ً إلى أن الدورات يقدمها مدربين متخصصين وتتضمن عددا من المهن والحرف منها  الكهرباء والتوصيلات والتفصيل وغيرها فضلاً عن استخراج 3603 شهادات قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة وفى مجال التدرج المهني استفاد نحو 25 من برامج التدرج المهني .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

القوى العاملة: تسليم شهادات إتمام التدريب لـ 240 متدربًا في 17 دورة واستمرار عقد 6 أخرى بسوهاج

حصاد القوى العاملة في أسبوع.. 14 وحدة تدريبية متنقلة بالقرى.. حقيقة منحة الـ 500 جنيه.. الإعداد لإطلاق «حياة كريمة» بالعاصمة الإدارية

القوى العاملة بسوهاج توقع بروتوكولي تعاون لتدريب 280 من ذوي الهمم مجانا

وزير القوى العاملة أمام البرلمان: استكمال مشروعات إنشاء وتجهيز 6 مراكز تدريب مهني

القوى العاملة تنفذ 7 دورات بوحدة التدريب المتنقلة بقرى مبادرة "حياة كريمة" بالمنيا

ضبط مخزن للأدوية غير مرخص خلال حملات رقابية بالمنيا

ترشيحاتنا

بعد ارتفاع إصابات كورونا.. تحذير خطير من الصحة السعودية بشأن صعوبة المرحلة الحالية

السفارة الصينية بالقاهرة تنفي مزاعم انتشار فيروس جديد في الصين

مشهد يحبس الأنفاس.. شاهد سباحًا يكسر فكي التمساح قبل أن يبتلع رأسه

قتل بحار.. طلب عاجل للنيابة البحرينية بالملاحقة الجنائية لمسئولين في قطر

يسلم راية تنظيم النسخة المقبلة.. وزير الرياضة يشهد نهائي مونديال اليد بين السويد والدنمارك

برشلونة يصدر بيانا رسميا بشأن فضيحة تسريب عقد ميسي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. جنرال موتورز تكشف عن سيارة أجرة طائرة

حافظ عليها.. طرق الوقاية من أمراض الأوعية الدموية الطرفية

بالأحمر.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالة جريئة