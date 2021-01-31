محافظ المنيا يوجه بتوفير الدعم لسيدة مسنة ترعى زوجها المريض بالفقاعي بأبوقرقاص

وجّه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، دكتور محمد حلمي رئيس مدينة ابوقرقاص، بفحص إحدى الحالات من الأسر الأولى بالرعاية بقرية الفقاعى، والتي رصدتها منظومة الشكاوي الحكومية بإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ، حول سيدة مسنة ترعى زوجها المريض.





وعلى الفور توجه رئيس مدينة ابوقرقاص لفحص الحالة، بالتنسيق مع التضامن الاجتماعى بالمنيا، وتبين أن الحالة لمواطنة مسنة تعاني من عدم وجود مصدر للرزق ، كما ترعى زوجها المريض الذي يحتاج الى رعاية صحية.





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ووجه المحافظ بتقديم كافة اوجه الدعم والرعاية لها، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية من الأولى بالرعاية ، حيث تم تقديم مساعده ماليه عاجله لها، اضافة الى البدء في الاجراءات اللازمة لعمل معاش شهري أو مساعدة مالية شهرية لها، مع توفير كرسي متحرك لزوجها المريض ومجموعة من الاحتياجات المعيشية اللازمة .





وأكد المحافظ، أن رعاية ودعم أهالينا من المسنين واجب إنساني وأخلاقي وديني، والمحافظة لا تدخر جهدًا في توفير كافة أوجه الرعاية والدعم وسبل الرعاية الكريمة لهم.





وفي سياق متصل أعلن المحافظ اللواء أسامة القاضي أن مديرية القوي العاملة نفذت 7 دورات تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة لعدد 70 متدربًا في القرى الأكثر احتياجا وقري مبادرة حياة كريمة ، ضمن خطة المديرية لتلبية احتياجات القرى من المشروعات التنموية.





مؤكدًا على استمرار تلك الوحدات المتنقلة للتدريب وذلك في إطار مبادرة «مهنتك مستقبلك» للتدريب المهني ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم الأسر الأكثر احتياجا من خلال وحدات تدريب متنقلة تجوب القرى والنجوع النائية البعيدة عن مراكز التدريب الثابتة لتدريب الشباب على المهن المختلفة .





أوضح وليد عبد الرحمن وكيل وزارة القوي العاملة، أنه تم تنفيذ الدورات التدريبية بـ 4 مجالات هي (التدريب المهني ـ قياس مستوى المهارة ـ رخصة مزاولة الحرفة ـ التدرج المهني) ، وذلك ضمن خطة المديرية خلال الفترة من أول يوليو وحتى آخر ديسمبر من العام الماضي 2020 بهدف تأهيل الشباب لسوق العمل والمساهمة في توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة في نطاق المحافظة .





وأضاف أنه تم تنفيذ 15 دورة تدريبية في مجال التدريب المهني بإجمالي 225 متدربًا ، وذلك تفعيلاً لدور مراكز التدريب المهني في نشر ثقافة التدريب و إعلام راغبي العمل بضرورة التدريب المهني من أجل التشغيل.





مشيرا ً إلى أن الدورات يقدمها مدربين متخصصين وتتضمن عددا من المهن والحرف منها الكهرباء والتوصيلات والتفصيل وغيرها فضلاً عن استخراج 3603 شهادات قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة وفى مجال التدرج المهني استفاد نحو 25 من برامج التدرج المهني .



