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اقتصاد

أسعار الخضراوات بسوق العبور اليوم

الأحد 31/يناير/2021 - 02:32 م
خضروات
خضروات
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آمنة عبدالعظيم
ينشر موقع صدى البلد الإخبارى أسعار الخضراوات خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد 31 يناير 2021، وذلك وفقا لأحدث تعديلات ببوابة سوق العبور.

حيث تراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 2 و4 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.50 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي الصوب 4 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي من 2 إلى 4.50 جنيهات. 

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وسجل سعر كيلو الخيار البلدي من 1.5 إلى 3 جنيهات، والخيار الصوب من 2 إلى 3.50 جنيهات، والملوخية من 2 إلى 4 جنيهات. 

وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 12 و14 جنيها، وسجل كيلو القلقاس من 3.50 إلى 6.50 جنيهات، وبلغ سعر الثوم من 15 إلى 25 جنيها، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات.

كما سجل سعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات والبنجر 4 جنيهات.

كما تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 1.5 إلى 3.25 جنيهات والباذنجان البلدي 1.5 إلى 3.25 جنيهات، والباذنجان الأبيض بسعر من 1.5 إلى 3.25 جنيهات.

وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح ما بين 4 إلى 14 جنيها للكيلو، فيما تراوح سعر كيلو الطماطم من 1 إلى 1.7 جنيه، وتراوح كيلو البطاطس من 1 إلى 2.1 جنيه والبصل من 3 إلى 5 جنيهات.
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