التنسيق الحضاري ينهي أعمال حكاية شارع بالقاهرة التاريخية

انتهى الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس "محمد أبو سعده" من تنفيذ أعمال مشروع حكاية شارع بالقاهرة التاريخية، والتى شهدت تنفيذ المشروع بعدد ١٠ لوحات لأهم شوارع المناطق التراثية بالقاهرة التاريخية، وذلك في شوارع المعز ، الغورية، أمير الجيوش ، درب قرمز ، الخرنفش، بيت القاضي، خان الخليلي، جوهر القائد ، الدرب الأصفر، محمد عبده.





وأوضح المهندس محمد أبو سعدة أنه تم تركيب اللوحات تحت إشراف فريق عمل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وذلك بحضور الدكتور جمال مصطفى نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للاثار.



