كامل الوزير أمام مجلس النواب: 63 مليار جنيه تكلفة تنفيذ 58 مشروعا لتطوير منظومة الموانئ.. وتنفيذ البوابات الإلكترونية لمحطات السكة الحديد على غرار المترو..ونخطط لإنشاء طريق بري يربطنا بـ 8 دول أفريقية

وزير النقل أمام البرلمان:

الانتهاء من 50 مشروعا بتكلفة 120 مليار جنيه فيما يتعلق بتطوير الطرق

توجيه من الرئيس لإنشاء مصنع لتصنيع قضبان السكك الحديدية

2173 مشروعا بإجمالي 1522 مليار جنيه ما يساوي تريليون ونصف التريليون لمشروعات النقل من 2014 وحتى 2024

220 مليار جنيه لتطوير الخطوط والإشارات والمزلقانات والورش والجرارات والعربات والعامل البشري









استعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أمام مجلس النواب مشروعات النقل وتطوير البنية التحتية وشبكات الطرق وربط مصر بمحيطها الإقليمي، وذلك في إطار برنامج الحكومة لتطوير منظومة النقل وشبكات الطرق والموانئ.









وقال إنه في إطار خطة وزارة النقل للنهوض بمختلف القطاعات، فقد تم تخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع للقاء أعضاء مجلس النواب والتعرقف على أهم المشكلات والقيام بحلها.









وأكد وزير النقل- خلال إلقاء بيان ووزارة النقل أمام مجلس النواب - أن تطوير قطاع النقل من خلال مشروعات عملاقة يتم تنفيذها ومخطط لتنفيذها.





وأوضح أن وزارة النقل تقوم بتطوير قطاع النقل من خلال تحديث البنية التحتية، مما سينعكس إيجابيا على منظومة الطرق وشبكات الطرق.









وأشار إلى أن وزارة النقل تقوم الآن بتنفيذ خطة شاملة لتحديث منظومة النقل بشكل كامل النقل البري والبحري والموانئ البحرية.









وأضاف أن رؤية وزارة النقل توفير شبكات وزارة النقل، كما أن رؤية وزارة النقل تقوم على تنميط تجارة الترانزيت والمساهمة في التنمية التجارية والصناعية، ربط مصر بمحيها الإقليمي.









ولفت إلى أن وزارة النقل تعمل على التوسع في وسائل النقل، وإدخال طرق النقل الحديثة، وتطوير نقل الوسائل الجماعية، واستحداث النقل الكهربائي.









وأوضح الوزير أنه تم رفع مستوى التدريب والمهارات واتباع سياسات تمويلية غير تقليدية، وتعميم التجربة المصرية والاعتماد على الشركات المحلية.









وأوضح أن عدد المشروعات التي يتمي تنفيذها يبلغ 2173 مشروعا، بإجمالي 1522 مليار جنيه تريليون ونصف التريليون جنيه من عام 2014 وحتى 2024.









كما استعرض تفاصيل هذا البرنامج الضخم، حيث قال: "تم تخصيص 220 مليار جنيه للسكة الحديد، و63 مليار جنيه لتطوير النقل البحري، و3 مليارات لصالح تطوير النقل النهري"، لافتا إلى أ نه من المخطط البدء في تنفيذ 140 مشروعا بإجمالي 671 مليار جنيه.









وأضاف: "تم الانتهاء من 50 مشروعا بتكلفة 120 مليار جنيه فيما يتعلق بتطوير الطرق من بينها تطوير طريق الصعيد، والقوس الشمالي، وطريق الجلالة، والنفق الشهيد أحمد حمدي، وطريق القاهرة السويس، و37 مليار جنيه لتطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي، وطريق سفاجا القصير، و6 أكتوبر والواحات، وطريق المنصورة جمصة"، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 22 محورا على النيل بإجمالى 34 مليار جنيه، على الكباري والأنفاق تم تنفيذ 100 كوبري ونفق بإجمالي تكلفة 140 مليار جنيه، و26 كوبري بمنطقة شرق القاهرة، وجار تنفيذ 220 كوبري ونفقا بإجمالي 30 مليار جنيه و25 مشروع لرفع كفاءة الطرق، وتطوير طريق القاهرة الإسكندرية، وشبين طنطا، وتطوير طريق بنها زفتى المنصورة.











وأكد الفريق كامل الوزير أن هناك استخداما للتقنيات الحديثة في إعادة تطوير الأسفلت من خلال معدات حديثة، وذلك لتقليل التكلفة وعدم تلوث البيئة، وسيتم التوسع في هذه التقنية الحديثة، مشيرا إلى أنه تم رصد 339 مليون جنيه لشراء هذه المعدات.









وأوضح - خلال إلقائه بيانه أمام مجلس النواب - أنه تم تنظيم تطبيق منظومة النقل الذكي وتم التخطيط لاستخدامها على 21 طريقا من خلال شركة وطنية مصرية.









ولفت إلى أن الربط مع دول الجوار أصبح في الظروف الحالية وما يحدث في المحيط الإقليمي ضرورة وتم البدء بطريق كيب تاون المار بـ 9 دول أفريقية، والطريق الدولي الساحلي من السلوم حتى بني غازي، وإنشاء طريق مصر تشاد مرورا بليبيا.











وعن مشروعات السكك الحديدية، قال إنه تم وضع خطة للنهوض بمنظومة السكك الحديدية وإنشاء شبكة للخطوط الكهربائية وربطهما معا، حيث إن تطوير السكة الحديدية الحالية سيتكلف 220 مليار جنيه من خلال تطوير الخطوط والإشارات والمزلقانات والورش والجرارات والعربات والعامل البشري.









وكشف أن الأمر يسير نحو تطوير خطوط السكك الحديدية القديمة ازدواج ووصلات جديد وإشارات وعمل موانئ جافة وربطها من خلال وصلات جديدة بالشبكة الحالية.









وتابع: "تشمل عناصر الخطة أيضا ربط خطوط السكك الحديدية بالمونوريل والقطار الكهربائي وشبكات المترو حتى يكون لدينا منظومة نقل متطورة".









وقال إن "هناك توجيها من الرئيس لإنشاء مصنع لتصنيع قضبان السكك الحديدية وننسق مع كل الشركات الوطنية المتخصصة التي تعمل في مجال السكك الحديدية لكي نصنع قضبان السكك الحديدية ونوفر العملة الصعبة ونخلق فرص عمل جديدة"، مؤكدا أن المخطط تطوير 180 محطة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من 176، فضلا عن تطوير الورش.









وعن تطوير العربات، قال إنه تم تطوير 200 عربة ركاب درجة ثالثة، و90 عربة مكيفة، وتم التعاقد على 200 عربة نوم جديدة من إسبانيا، فضلا عن 6 قطارات كاملة جديدة سيصل أولها في شهر يونيو، وتم التعاقد على 131 عربة بضائع مع مصنع سيماف ببني سويف.









وكشف أن منطقة برديس أصبحت منطقة تنموية، ويتم عمل خط عرضي من أسوان حتى برديس بطول 325 كيلومترا.









وأضاف الفريق كامل الوزير أن هناك نقلة نوعية في مجال الأنفاق والقطارات الكهربائية، وذلك من خلال إنشاء القطار الكهربائي من محطة عدلي منصور مرورا بالعاشر من رمضان وحتى العاصمة الإدارية، والمونوريل من يوسف عباس وحتى العاصمة الإدارية.









وتابع: "كما تشهد النقلة النوعية في مجال القطارات الكهربائية شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 1775 بتكلفة 3 مليارات دولار شاملة توريد 5 قطارات وصيانة وإصلاح لمدة 15 عاما، وقد تم التعاقد على خط العلمين العين السخنة بطول 460 كيلومترا، واستكمال شبكة خطوط مترو الأنفاق بالخط الثالث للمترو والخط الرابع بدءا من حي الأشجار بمدينة 6 أكتوبر حتى مدينة الرحاب القاهرة الجديدة، والخط الخامس من الخصوص حتى المعادي الجديدة، كما نعمل على تطوير الخطين الأول والثاني للمترو".









وكشف عن تنفيذ مشروعات لمترو الأنفاق بالإسكندرية، ومن المتوقع في شهر أبريل المقبل أن يكون هناك تحالف للعمل على إنشاء مترو أبو قير، فضلا عن تطوير ترام الرمل.









وقال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تقوم بتطوير الموانئ المصرية، مؤكدا أن التطوير يمتد ليشمل البنية المعلومانية وتطبيق منظومة الشباك الواحد للموانئ المصرية.









وأضاف أن إدارة الموانئ المصرية ستكون تحت هيئة واحدة تقوم بإدارة جميع الموانئ المصرية، كاشفا أن شركة فرنسية "سي إم ايه" لإدارة وتشغيل الموانئ المصرية، ليس لها حق امتياز أو انتفاع ولكن إدارة فقط، وهي تعد الشركة الثالثة على العالم.









وأوضح وزير النقل أمام مجلس النواب أن 63 مليار جنيه تكلفة 58 مشروعا يتم تنفيذها في تطوير منظومة الموانئ، مؤكدا أن 9 .2 مليار جنيه لموانئ الإسكندرية، و23 مليار جنيه لدمياط وميناء بورسعيد 10 مليارات جنيه.









ولفت إلى أنه تم إنشاء محطة متعددة الأغراض في الدخيلة وللمحافظة على ميناء الإسكندرية ميناء نظيفة وصديقة للبيئة، و 16 مشروعا في دمياط محطة متعددة الأغراض، كما أنه تم إنشاء حاجز أمواج بطول 3.6 من كيلو.









وأكد أنه توجد مشروعات في سفاجا والسخنة، وموانئ البحر الأحمر، مؤكدا أن ميناء شرق بوسعيد ميناء واعدة ونصل بالسكة الحديد للميناء ، كما أن سفاجا ميناء مهم جدا يستقبل البضائع من أستراليا، وسنقوم بتطويره للربط مع دول شرق أفريقيا.









وأشار إلى أن تكلفة ميناء السلوم مليار ونصف المليار جنيه، مؤكدا أهمية الموانئ الجافة لعدم إهمال البضائع في المنوانئ البحرية، وذلك 15 مليار جنيه.









وقال إن النقل النهري لم نصل إلى ما نتمناه، وأضاف: "ورثنا نقلا نهريا ضعيفا، و نعمل على أكثر من محور حلال وتجديد الأساطيل النهرية، وإصدار التشريعات لتحفيز شركات للعمل في النقل النهري".









ولفت إلى إحلال وتجديد اسطول التاكسي النهري، وتطهير المجرى الملاحي لنهر النيل، ورفع كفاءة الأهوسة وا ستكمال تطوير الطريق الملاحى القاهرة دمياط بتكلفة 130 مليون جنيه، وتطوير الطريق الملاحى القاهرة الإسماعيلية بتكلفة 31 مليون جنيه، كما أنه تم رفع كفاءة وتطوير الوحدات النهرية بتكلفة 10 ملايين جنيه.









واختتم: "تم استكمال إنشاء شبكة مراقبة وتحكم بتكلفة 105 ملايين جنيه ، وتطوير ميناءالسد العالى بتكلفة 150 مليون جنيه، وتطوير ميناء وادي حلفا بتكلفة 70 مليون جنيه".