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حوادث

ضبط 75 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامي بمطروح

الأحد 31/يناير/2021 - 02:19 م
حشيش
حشيش
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مصطفى الرماح
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالإشتراك مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ، ومديرية أمن مطروح نشاط (أحد العناصر الإجرامية ، مقيم بمحافظة مطروح) تخصص فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة الحمام مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 عقب تقنين الإجراءات ، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الحمام ، وبحوزته (75 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.

 وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة (1,200,00– مليون ومائتان ألف جنيه تقريبًا).

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .
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