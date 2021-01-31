لعدم الالتزام بارتداء الكمامات.. الداخلية تضبط 13 ألف شخص خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.





وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (13969) شخصا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (13834) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (135) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة و تحرير (522) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق وضبط (180) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1756) أرجيلة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.



