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فن

ياسمين صبرى تحتفل بعيد ميلادها فى الطائرة.. شاهد

الأحد 31/يناير/2021 - 02:08 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

و ظهرت ياسمين صبرى فى الصورة بإطلالة كلاسيكية من الطائرة محتفلة بعيد ميلادها.

وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها الذين كتبوا تعليقات الإشادة كالتالي:"منوره الدنيا كلها - انا اول مره اشوف قمر بيطلع الصبح - الجميلة بزيادة منورة الدنيا كلها - قمرايه -كل سنة وأنتى طيبة".

واحتلفت ياسمين صبري في 21 من يناير، عيد ميلادها، حيث  أتمت عامها الـ 33، وتحرص على مشاركة جمهورها أحدث الصور والفيديوهات التي تبرز جمالها وأناقتها.

واحتفلت ياسمين صبرى العام الماضي بزفافها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد. 

واستطاعت ياسمين صبرى أن تقدم عددا من الأعمال الفنية الجيدة وساعد جمالها فى تواجدها بشكل كبير بعالم السينما والتليفزيون ولعل من أبرز أعمالها "جحيم فى الهند" و"الديزل" وفى الدراما مسلسلا "جبل الحلال" و"فرصة تانية". 

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