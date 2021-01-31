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أخبار البلد

«البيئة» تشارك في التدريب العملي لمكافحة التلوث البترولي بنهر النيل في منطقة الأعقاب بأسوان

الأحد 31/يناير/2021 - 02:51 م
صدى البلد
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حنان توفيق
شارك الفرع الاقليمى لوزارة البيئة بأسوان فى التدريب العملى لمكافحة التلوث البترولي في نهر النيل «طيبة 6» والذي نفذه مركز مكافحة التلوث البترولي النهري بأسوان، التابع له شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة «بتروسيف»، بالتعاون مع وزارة البترول ومحافظة أسوان ، وذلك بالمسطح المائي لنهر النيل في منطقة «الأعقاب» شمال مدينة أسوان بمشاركة العديد من الجهات المختصة.

يأتى ذلك فى إطار حرص الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة  على المشاركة فى  كافة التدريبات العملية والتى من شأنها ثقل مهارات العاملين ورفع خبراتهم ، وايضا فى إطار  تكثيف الجهود من أجل حماية نهر النيل من كافة التعديات، ومجابهة  مصادر التلوث والحفاظ على الموارد المائية.

وتضمنت فعاليات التدريب إلقاء محاضرة حول مكافحة التلوث النهرى  ورفع الوعي بمبادئ السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والتوعية بالمخاطر وأساليب تجنبها، من اجل  تجنب وقوع الحوادث.
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