التفاصيل الكاملة لجائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول بدورتها الثانية

أعلنت جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول، انطلاق دورتها الثانية، والتي من المقرر فتح باب التقدم لها بداية من الغد 1 فبراير 2021 وحتى 30 أبريل.





وتحمل الجائزة في دورتها الثانية مفاجأتين؛ الأولى عقد شراكة مع دار الشروق لنشر العمل الفائز والذي من المقرر الإعلان عنه في سبتمبر المقبل، والثانية إلغاء شرط السن الذي كان من بين شروط الدورة الأولى، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للذين تعثروا في نشر أولى رواياتهم لسبب أو لآخر.





ومن شروط التسابق:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- ألا يكون قد سبق نشر عمل روائي من قبل.

- ألا يكون العمل المتقدم به قيد النشر.



