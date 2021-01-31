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ثقافة

التفاصيل الكاملة لجائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول بدورتها الثانية

الأحد 31/يناير/2021 - 02:15 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أعلنت جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول، انطلاق دورتها الثانية، والتي من المقرر فتح باب التقدم لها بداية من الغد 1 فبراير 2021 وحتى 30 أبريل.

وتحمل الجائزة في دورتها الثانية مفاجأتين؛ الأولى عقد شراكة مع دار الشروق لنشر العمل الفائز والذي من المقرر الإعلان عنه في سبتمبر المقبل، والثانية إلغاء شرط السن الذي كان من بين شروط الدورة الأولى، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للذين تعثروا في نشر أولى رواياتهم لسبب أو لآخر.

ومن شروط التسابق:
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
- ألا يكون قد سبق نشر عمل روائي من قبل.
- ألا يكون العمل المتقدم به قيد النشر.
ترسل الأعمال على الإيميل: [email protected] 

ويرفق مع العمل صورة من شهادة الميلاد، وإقرار من المتقدم بأنه لم يسبق له نشر عمل روائي من قبل، وبأن العمل المتقدم به ليس قيد النشر لدى أي من دور النشر الأخرى، أو النشر الالكتروني، على أن يكون الإقرار موقعاً من طرفه، ومن المقرر الإعلان عن القائمة القصيرة في 21 يوليو من العام الجاري.
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