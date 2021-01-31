الهند تخطط لحظر التعامل بـ «البيتكوين» والعملات المشفرة الأخرى.. اعرف السبب

تخطط الحكومة الهندية لإدخال قانون لحظر العملات الرقمية المشفرة مثل "البيتكوين"، وتوفير إطار عمل لتطوير وإنشاء عملة رقمية رسمية يصدرها البنك المركزي بالهند.









وبحسب ما ذكره موقع "techcrunch" التقني، قال جدول الأعمال، الذي نشر عبر موقع مجلس النواب على الإنترنت: "إن القانون الجديد يسعى حظر جميع العملات المشفرة الخاصة في الهند، ولكنه يسمح لبعض الاستثناءات لتعزيز التكنولوجيا الأساسية [blockchain] للعملات المشفرة واستخداماتها داخل الدولة".









وأضاف: "إن القانون يعمل على إيجاد إطار عمل من أجل تسهيل إنشاء العملة الرقمية الرسمية التي يصدرها البنك الاحتياطي الهندي RBI".









وخلال عام 2018، أوصت لجنة حكومية هندية بحظر جميع العملات المشفرة الخاصة، مع عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامات باهظة لأي شخص يستخدم العملات الرقمية داخل الدولة.









وفي شهر أبريل 2018، أرسل البنك الاحتياطي الهندي إشعارا للمؤسسات المالية الهندية بقطع جميع العلاقات مع الأفراد أو الشركات التي تتعامل في العملات الافتراضية، مثل بيتكوين، في غضون ثلاثة أشهر، مما سبب حالة من الذعر للعديد من الشركات الناشئة المحلية والشركات التي تقدم خدمات للتداول في العملات المشفرة.