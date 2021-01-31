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محافظات

نائب محافظ القاهرة يتفقد حي الزاوية ويشدد على حسن معاملة المواطنين.. صور

الأحد 31/يناير/2021 - 02:40 م
نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة يتفقد حي الزاوية ويشدد على حسن المعاملة
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عبد العزيز جمال
قام الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، صباح اليوم بحضور رئيس حى الزاوية الحمراء بالمرور بنطاق الحى فى ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وتفقد نائب المحافظ مبنى مرفق مياه الأميرية بحى الزاوية الحمراء وذلك لمتابعة سير انتظام العمل، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما تفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بحى الزاوية لمتابعة سير انتظام العمل، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد فوزي على موظفي الخدمة بتسهيل الإجراءات على المواطنين وحسن معاملة المواطنين.
نائب محافظ القاهرة يتفقد حي الزاوية ويشدد على حسن معاملة المواطنين.. صور
نائب محافظ القاهرة يتفقد حي الزاوية ويشدد على حسن معاملة المواطنين.. صور
نائب محافظ القاهرة يتفقد حي الزاوية ويشدد على حسن معاملة المواطنين.. صور
نائب محافظ القاهرة يتفقد حي الزاوية ويشدد على حسن معاملة المواطنين.. صور
نائب محافظ القاهرة يتفقد حي الزاوية ويشدد على حسن معاملة المواطنين.. صور
نائب محافظ القاهرة يتفقد حي الزاوية ويشدد على حسن معاملة المواطنين.. صور
نائب محافظ القاهرة يتفقد حي الزاوية ويشدد على حسن معاملة المواطنين.. صور
نائب محافظ القاهرة يتفقد حي الزاوية ويشدد على حسن معاملة المواطنين.. صور
نائب محافظ القاهرة يتفقد حي الزاوية ويشدد على حسن معاملة المواطنين.. صور
نائب محافظ القاهرة يتفقد حي الزاوية ويشدد على حسن معاملة المواطنين.. صور
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