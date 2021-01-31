فرقة فلسفة تعرض مسرحية مانويلا بساقية الصاوى.. الخميس المقبل

في تمام الخامسة من مساء الخميس المقبل الموافق 4 فبراير ، يرفع ستار مسرح ساقية الصاوى (قاعة الكلمة) عن مسرحية (مانويلا) والتي تقدمها فرقة فلسفة، من تأليف إخراج هانى مهران، ويعاد العرض في نفس اليوم في السابعة مساءً.
وتدور أحداث العرض في إطار فلسفي عن تكوين الجنين وتطور حياة الإنسان الفكرية، وحبه للمعرفة والسعي الدائم للكشف عن أي غموض يحيط به كما يرصد بحث الإنسان الدائم عن نفسه وهدفه وحياته المستقبلية، ويرصد الصراع الدائم بين الخير والشر وبين الأقوى والأضعف.
العرض بطولة: أحمد صلاح / حمدي حماد/ أيمن سعودي/ولاء إسماعيل / آية جمال/محمد الجوهري/ خالد رأفت/علاء سعيد/عمرو جمعة/ محمود فضة/عمر عبداللطيف /أميرة محبوب/ بسنت الزعفراني /عبدالله علي بالاشتراك مع : محمد سمير/أيمن فخري/ يوسف أحمد
تصميم بوستر: آية سيد، مسئول إعلامي: حسام الدين فاروق، تنفيذ سينوغرافيا: أيمن فخري،تنفيذ إضاءة : محمد إبراهيم، تنفيذ موسيقى : حسام البدري، إدارة مسرحية : محمد زوام / عبير فوزي، فوتوغرافيا : نورا منصور/ أحمد علي، تصميم أغلفة : أحمد علي، تصحيح لغوي: أميرة محبوب
ساعد في الإخراج : إبراهيم عبدالله/ باسم أسامة/ سيد دويدار/ ساهر ساهر/أسامة السيد/إسلام إمام، ومخرجين منفذين : ولاء إسماعيل /أيمن سعودي
الجدير بالذكر أن فرقة فلسفة المسرحية فرقة حرة تأسست عام 2002أسسها هانى مهران. تقوم الفرقة بتبنى المواهب الجديدة ومن لديهم الاستعداد للتعلم والبدء فى تعليمهم مبادئ التمثيل بما يضمن ضخ دماء جديدة فى الوسط الفنى والمساعدة فى توسيع قاعدة الممارسين للفن قدمت العديد من العروض منها: الكلاب الأيرلندى تأليف حسام الغمرى، بابا زعيم سياسى تأليف سعد الدين وهبة، عفريت كل مواطن تأليف لينين الرملى، المخططين تأليف يوسف إدريس، عفاريت نص سوى تأليف هانى مهران، مواطن تحت المراقبة تأليف على سالم، بكره تأليف محمود الطوخى، سلسلة نص قلب تأليف هانى مهران، المزادتأليف خالد الصاوى، وبنطلون معالى الباشا تاليف سعد الدين وهبة.