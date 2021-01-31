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برلمان

برلماني: لو هناك مسابقة لأفضل وزير في العالم لسارع البرلمان بترشيح كامل الوزير

الأحد 31/يناير/2021 - 02:16 م
المهندس كامل الوزير
المهندس كامل الوزير ، وزير النقل
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
قال النائب محمد مدينة، عضو اللجنة التشريعية والدستورية، إنه لو كانت هناك مسابقة لأفضل وزير في العالم، لسارع مجلس النواب بترشيح وزير النقل كامل الوزير لهذه المسابقة.

وأضاف مدينة، خلال الجلسة العامة للنواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي: نثق أنك أفضل وزير في العالم، ولو كانت هناك مسابقة من أجل ذلك لاستحققت اللقب نظرا لإنجازاتك الكبيرة.

وتابع مدينة: نحتاج تقديم مجموعة من المطالب المتعلقة بالكباري والمخارج في محافظة القليوبية، من أجل إصلاح الطرق وتذليل العقبات نظرا لأن الأمن الغذائي كله للعاصمة القاهرة، مصدره القليوبية.
برلماني: لو هناك مسابقة لأفضل وزير في العالم لسارع البرلمان بترشيح كامل الوزير
برلماني: لو هناك مسابقة لأفضل وزير في العالم لسارع البرلمان بترشيح كامل الوزير
برلماني: لو هناك مسابقة لأفضل وزير في العالم لسارع البرلمان بترشيح كامل الوزير
برلماني: لو هناك مسابقة لأفضل وزير في العالم لسارع البرلمان بترشيح كامل الوزير
برلماني: لو هناك مسابقة لأفضل وزير في العالم لسارع البرلمان بترشيح كامل الوزير
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