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تعليم

الجامعة المصرية الروسية تنشر أسماء الطلاب الفائزين فى مسابقة الجرافيك والخط العربى.. صور

الأحد 31/يناير/2021 - 02:33 م
الدكتور شريف فخرى
الدكتور شريف فخرى محمد عبدالنبى، رئيس الجامعة المصرية الروسي
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نهلة الشربيني
أعلن الدكتور شريف فخرى محمد عبدالنبى، رئيس الجامعة المصرية الروسية فى القاهرة، عن اعتماد نتيجة مسابقة "الجرافيك والخط العربى" لطلاب الكليات بالجامعة، والتى تمت كأحد أنشطة اتحاد طلاب الجامعة.. مشيرًا إلى أن المسابقة تأتى فى إطار اهتمام "الجامعة المصرية الروسية"، بالأنشطة الطلابية والفنية والثقافية التى تساعد الطلاب فى استيعاب طاقاتهم التى تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الإنتماء للهوية العربية، والجامعة والوطن.

وقال رئيس الجامعة المصرية الروسية، إن المسابقة تنافس فيها نحو 23 طالبا وطالبة على مستوى كليات الجامعة، 16 منهم فى أعمال الجرافيكس، 7 طلاب فى الخط العربى، بإجمالى يفوق (132) عملا فنيا، فى أجواء مليئة بالتنافس الشريف والود بين الطلاب، موضحًا أنه تم التحكيم فى المسابقة عن طريق اقتراع طلاب الجامعة بإستخدام بريدهم الإلكترونى الشخصى لكل طالب عن بعد "أون لاين"، حرصًا على صحة وسلامة كل المُنتسبين إلى العملية التعليمية بالجامعة.

فى ذات السياق، أوضحت الدكتورة هناء عبدالرحمن، رائدة الأنشطة الطلابية بالجامعة المصرية الروسية، أن المسابقة شارك فيها طلاب كليات "طب الفم والأسنان، الصيدلة وتصنيع الدواء، الهندسة، الإدارة والتكنولوجيا المهنية والحاسبات"، لافتةُ إلى أن الهدف من المسابقة صقل المهارات لدى الطلاب، ليكون الطالب على قدر كبير من الثقافة والاطلاع، وهو ما يفيده ويفيد المجتمع بشكل عام.. مشيدةً بارتفاع مستوى الأعمال الفنية المقدمة من كل الطلاب رغم أنهم غير متخصصين.


وأشارت رائدة الأنشطة الطلابية بالجامعة المصرية الروسية، إلى أنه نظرًا لارتفاع جودة وكثرة الأعمال الفنية المشاركة فى المسابقة، قررت "رئاسة الجامعة" عقد مسابقة فى المستقبل القريب، يتم فيها تقييم الأعمال وتحديد فائزين من خلال لجنة تحكيم مكونة من أساتذة كلية الفنون.

وجاءت نتيجة المسابقة كالتالى:
المركز الأول: الطالب عمرو علاء، "طب الفم والأسنان".
المركز الثانى: الطالب محمد أيمن فتحى، "كلية هندسة".
المركز الثالث: الطالبة مروة حسن، "كلية صيدلة وتصنيع الدواء" .
الجامعة المصرية الروسية تنشر أسماء الطلاب الفائزين فى مسابقة الجرافيك والخط العربى.. صور
الجامعة المصرية الروسية تنشر أسماء الطلاب الفائزين فى مسابقة الجرافيك والخط العربى.. صور
الجامعة المصرية الروسية تنشر أسماء الطلاب الفائزين فى مسابقة الجرافيك والخط العربى.. صور
الجامعة المصرية الروسية تنشر أسماء الطلاب الفائزين فى مسابقة الجرافيك والخط العربى.. صور
الجامعة المصرية الروسية تنشر أسماء الطلاب الفائزين فى مسابقة الجرافيك والخط العربى.. صور
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