تعرف على نتائج مسابقة الرسم والنحت لطلاب الجامعة المصرية الروسية.. بالأسماء والصور

أعلن الدكتور شريف فخرى محمد عبدالنبى، رئيس الجامعة المصرية الروسية فى القاهرة بمدينة بدر، أنه تم اعتماد نتيجة مسابقة "الرسم والنحت" لطلاب الكليات بالجامعة، والتى تمت كأحد أنشطة اتحاد طلاب الجامعة.. مشيرًا إلى أن المسابقة تأتى فى إطار اهتمام "الجامعة المصرية الروسية"، بالأنشطة الطلابية والفنية والثقافية التى تثرى الوجدان، وتنمى روح التنافس الشريف، وتكتشف المواهب بين الطلاب.





أضاف رئيس الجامعة المصرية الروسية، أن المسابقة تنافس فيها نحو (36) طالبا وطالبة على مستوى كليات الجامعة، بإجمالى يفوق (250) عملا فنيا ما بين "صور فوتوغرافية، ورسم كاريكاتير، ونحت"، فى أجواء مليئة بالتنافس الشريف والود بين الطلاب.. موضحًا أنه تم التحكيم فى المسابقة عن طريق اقتراع طلاب الجامعة باستخدام بريدهم الإلكترونى الشخصى لكل طالب عن بعد "أون لاين".





فى ذات السياق، أوضحت الدكتورة هناء عبدالرحمن، رائدة الأنشطة الطلابية بالجامعة المصرية الروسية، أن المسابقة شارك فيها طلاب كليات "طب الفم والأسنان، الصيدلة وتصنيع الدواء، الهندسة، الإدارة والتكنولوجيا المهنية والحاسبات".. مشيدةً بارتفاع مستوى الأعمال الفنية المقدمة من كل الطلاب رغم أنهم غير متخصصين.





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أشارت رائدة الأنشطة الطلابية بالجامعة المصرية الروسية، إلى أنه نظرًا لارتفاع جودة وكثرة الأعمال الفنية المشاركة فى المسابقة، قررت "رئاسة الجامعة" عقد مسابقة فى المستقبل القريب، يتم فيها تقييم الأعمال وتحديد فائزين من خلال لجنة تحكيم مكونة من أساتذة كلية الفنون.. كاشفةً عن أن نتيجة المسابقة جاءت كالتالى:

المركز الأول: الطالبة عائشة حسام، "كلية طب الفم والأسنان" .

المركز الثانى: الطالب محمود رفعت، "كلية هندسة".

المركز الثالث: الطالب محمد وحيد، "كلية صيدلة وتصنيع الدواء"