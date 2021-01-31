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منوعات

رحل الجميع وتبقى الكلب.. جرو صغير يلازم مالكه بعد مغادرة الجميع.. فيديو

الأحد 31/يناير/2021 - 02:56 م
صدى البلد
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مريم صليب
يعلم الجميع أن الكلاب من أكثر الحيوانات وفاء للبشر، فقد يكون الكلب هو أقرب صديق إلى البعض وأكثرهم عرفانا للجميل ولا يتركهم في أوقات الشدة التي يمرون بها. 

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن مقطع فيديو تداوله بعض الرواد يظهر فيه جرو يجلس بالقرب من مالكه بعد إصابته بوعكة صحية ووضعه على جهاز التنفس الصناعي. 

يظهر في الفيديو الكلب وهو يجلس بالقرب من صديقه نائما على يديه وكأنه يخبره أنه بجانبه ولم يخذله مهما حدث ولن يرحل كالباقين في مشهد عاطفي للغاية. 

أوضح صديق الرجل المصاب بوعكة صحية، أن صديقه متعلق بالكلب للغاية، فقد اعتنى بالكلب منذ إن كان حديث الولادة حتى الآن، لذلك تجمعهما علاقة وثيقة. 
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