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برلمان

عضو اقتصادية النواب: ما حدث في الطرق يجعل مصر نموذجًا في الاستثمار

الأحد 31/يناير/2021 - 02:30 م
النائب حسام زكي،
النائب حسام زكي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
قال النائب حسام زكي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن توجه مصر في السنوات الأخيرة لتحديث شبكة الطرق يجعل مصر نموذجًا للنجاح الاقتصادي لأي مستثمر يريد أن يأتي إلى الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن مصر مع توافر الثروات الطبيعية والأيدي العاملة ومنظومة مستحدثة من التشريعات الاقتصادية والتي لا تزال تحتاج إلى تطوير تصبح أكثر الدول العربية والأفريقية حظًا في تحقيق عوائد اقتصادية للمستثمر الأجنبي.

وأضاف "زكي" فى سؤال ، عقب إلقاء وزير النقل الفريق كامل الوزير بيان وزارته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد،  أن ربط كافة جهات الدولة المكانية بريًا وجويًا يقلل من تكلفة الاستثمار ويسهل عمليات النقل سواء للأيدي العاملة أو الخامات مما يساعد على سرعة الإنتاج وقلة التكلفة وهو ما يسعى المستثمرون وراءه من كافة دول العالم.

وأكد عضو إقتصادية النواب، أن توفر سوق استهلاكي مثل مصر يتمتع بقوة شرائية لا بأس بها تعد عاملًا جاذبًا للعديد من المستثمرين في كافة دول العالم، متابعًا: فقلما تجد دولة تحقق استقرار في معدلات النمو وتنمية لشبكة الطرق وتحسين للبيئة الاستثمارية التشريعية مثلما تجد في مصر. 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن جذب الاستثمار لا يقتصر على تواجد المستثمر الأجنبي بل ويتعدى ذلك للسائحين ويمكن لنا أن نشاهد طفرة في السياحة من خلال تطور شبكة الطرق سواء القطارات أو المطارات أو البحرية والنيلية. 

وكانت قد شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالى ، اليوم الأحد، الاستماع إلي بيان وزير النقل كامل الوزير، عن أدائه وزارته خلال الفترة الماضية بناءًا علي قرار اللجنة العامة باستدعاء الحكومة والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي.
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