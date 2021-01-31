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فن

شاهد| رسالة من رجاء الجداوي لابنتها أميرة

الأحد 31/يناير/2021 - 02:34 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
وجهت أميرة ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي رسالة لوالدتها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

ونشرت أميرة مجموعة من الصور وشاركت متابعيها رسالة كتبتها الراحلة رجاء الجداوي لابنتها قبل رحيلها.

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جدير بالذكر أن الفنانة رجاء الجداوي، توفيت منذ أشهر متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما تدهورت حالتها الصحية أثناء عزلها في المستشفى.

و رحلت عن عالمنا في بداية شهر يوليو من العام الجاري بعد احتجازها فى الحجر الصحي عقب إصابتها بفيروس كورونا الذي أودى بحياة الكثير من البشر حول العالم.

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