وضع مأساوي.. لماذا تحولت مستشفيات فنزويلا إلى مستودعات للموت؟





وتروي المرأة البالغة 39 عاما من شقتها في كراكاس شريط الأحداث بين خضوعها لعملية توليد قيصرية في الأول من ديسمبر في شهر الحمل السابع، إلى معاينتها صغيرها تياغو بجسده النحيل بين مواليد جدد آخرين في غرفة باردة بابها مغلق بصعوبة.





وتقول ويندي "لقد كان وحيدا في معركته"، متحدثة عن تقصير من الطاقم الطبي في متابعة وضع رضيعها الذي رأى النور في واحدة من قاعات التوليد الكثيرة في فنزويلا التي طاولتها سهام الأزمة الخطرة في البلاد الغارقة في حال انكماش اقتصادي منذ سبع سنوات وتضخم مفرط في السنوات الثلاث الأخيرة.





وتعاني المستشفيات العامة وضعا مترديا للغاية إذ تفتقر للتجهيزات والطواقم المدرّبة. وقد اختار كثر من أفراد الطواقم الطبية والتمريضية الالتحاق بصفوف أكثر من خمسة ملايين فنزويلي هربوا من البلاد التي يقودها نظام نيكولاس مادورو وترزح تحت العقوبات الاقتصادية الدولية.





ولا تزال ويندي دولسي عاجزة عن تصديق كيف أعادت الممرضات استخدام الحقنة نفسها التي أطعمت فيها تياغو في عملية تنبيب أنفي معدي. وقد أصيب مولودها بجرثومة أنهت حياته، رغم المضادات الحيوية.





وهي كادت تفقد حياتها بعد نزيف في الرحم. ومنذ وصولها إلى المستشفى الجامعي في كراكاس، والذي كان يُضرب به المثل كأحد أهم المؤسسات الاستشفائية في البلاد، لم تتوقف عن التفكير بأنها "لن تخرج أو الطفل سالمين" من المكان، بعدما رأت الأروقة "مليئة بالبراز والدم والمخلفات".

عرضت قناة "يورو نيوز"، تقريرا عن تحول مستشفيات التوليد في فنزويلا إلى مستودعات للموت، حيث تحيط ورود حمراء وشمعة بنعش أبيض صغير تمرر ويندي دولسي يدها عليه بصمت، فهذه الأم الفنزويلية تبكي طفلها الذي توفي بعد 39 يوما من ولادته في أحد مستشفيات كراكاس، في حالة تعكس واقعا مريرا يعيشه كثر في فنزويلا.