عميد آداب القاهرة: تكثيف الإجراءات الاحترازية بين فترات الامتحانات





وقال الدكتور شريف كامل خلال تصريح لصدى البلد، أن الكلية مستمرة فى الاجراءات الاحترازية التى تحافظ على الطلاب خلال فترة تواجداهم داخل الحرم الجامعى من تعقيم وتطهير الاماكن التى يترددون عليها الطلاب الحفاظ على التباعد الاجتماعى ، كما سيتم استخدام الكاشفات الحرارية فى قياس درجات الحرارة قبل دخول الطلاب من البوبات ، كما سيتم تكثيف الاجراءات الاحترازية بين فترات الامتحانات.





أقرا ايضا :





وكان قد أوضح " كامل " ، أنه سيتم قبول جميع طلبات الأعذار التي سيقدمها الطلاب خلال فترة الامتحانات لتأجيل المواد مع بداية الفصل الدراسي الجديد، مع احتفاظه بدرجات أعمال السنة.





وأوضح عميد الكلية، أنه بالنسبة للطالب المشتبه بإصابته أو المصاب، فإنه يقوم بتقديم كافة الأوراق الرسمية التي تثبت إصابته بشرط أن تكون من مستشفى حكومية وليست خاصة.





وأضاف أن هناك خطة قد وضعتها الكلية عند رصد أي حالات اشتباه بالإصابة، حيث يتم عزل الطالب داخل العيادة الطبية، وتكون مجهزة بكافة الأجهزة الطبية، للكشف على الطالب.





كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة عن الإجراءات الاحتراية المتبعة خلال فترة امتحانات الفصل الدراسى الأول.