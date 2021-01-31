أخبار التكنولوجيا.. خدع عبقرية يكشفها تطبيق واتسآب لأول مرة.. 6 هواتف من ريلمي تحصل على أندرويد 11

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
مع ارتفاع إيرادات الهواتف الذكية منذ الأسابيع الأولى فى العام الحالى 2021، بعدما كانت قد تعرضت لركود كبير فى العام الماضى بسبب تفشى فيروس كورونا الذى أثر بشكل كبير على إنتاج الهواتف، إلا أن العام الحالى يبدو مختلفا للغاية.
يمثل نظام GPS ميزة مهمة جدا فى جميع الهواتف الذكية، ولكن على الرغم من ذلك إلا أنه له العديد من المخاطر الأخرى على بيانات المستخدمين، ويراود العديد من المستخدمين أسئلة كثيرة متعلقة بالحالات التى يمكن تتبعتهم فيها وكيف يعمل نظام GPS .
برغم مروره بأزمة كبيرة مع بداية العام الجاري بعد الكشف عن سياسة خصوصيته المحدثة، إلا أن تطبيق واتساب WhatsApp، يقدم المزيد من الميزات الجديدة لينال استحسان مستخدميه مرة أخرى، وإلى جانب ذلك يكشف عن خدع جديدة لأول مرة، يمكن من خلالها إرباك المستخدمين أو تمييز المحادثات.
تستعد شركة أسوس Asus، لإطلاق أحدث هواتف الألعاب الرائدة بعد أن تم اعتماده من وكالة التنظيمية الصينية TENAA، والتي كشفت قوائمها عن بعض المواصفات الرئيسية وصورتين للهاتف القادم.
مع توفير شبكات الجيل الخامس في بعض الدول، أصبحت جميع العلامات التجارية تعمل على دعم التقنية الجديدة في هواتفها، ولكن لا يعلم المستخدمون أين منهم تقدم أرخص هواتف الجيل الخامس، وعلى الرغم من إطلاق العديد من الهواتف الداعمة لتقنية الإنترنت السريعة إلا أن بعض شركات تصنيع الهواتف الذكية كشفت عن أرخص هواتف الجيل الخامس ضمن أجهزتها الجديدة لتجعلها في متناول الجميع.
بدأ تطبيق المراسلة المملوك لشركة فيسبوك Facebook، في نشر رسائل ضمن ميزة الحالة للمستخدمين حوال إلتزام تطبيق واتساب بالحفاظ على خصوصية مستخدميه، والتي بدأت في الظهور لمستخدمي واتسآب في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أمس السبت.
أتاحت شركة ريلمي Realme، برنامج الإصدار التجريبي لواجهة المستخدم الأحدث التابعة لها Realme UI 2.0، لستة هواتف ذكية في الهند، حسبما ذكر موقع "gsmarena" التقني.
تخطط الحكومة الهندية لإدخال قانون لحظر العملات الرقمية المشفرة مثل "البيتكوين"، وتوفير إطار عمل لتطوير وإنشاء عملة رقمية رسمية يصدرها البنك المركزي بالهند.
بدأت شركة شاومي الترويج لأحدث هواتف سلسلة الألعاب Black Shark الذي من المقرر أن تعلن عنه قريبا، وعلى الرغم من أن الشركة الصينية لم تحدد موعد الإعلان الرسمي عن هاتف Black Shark 4، إلا أنه ظهر على قوائم الوكالة التنظيمية الصينية TENAA، مما يجعله أقرب خطوة إلى الإطلاق.