أخبار التكنولوجيا.. خدع عبقرية يكشفها تطبيق واتسآب لأول مرة.. 6 هواتف من ريلمي تحصل على أندرويد 11

برغم مروره بأزمة كبيرة مع بداية العام الجاري بعد الكشف عن سياسة خصوصيته المحدثة، إلا أن تطبيق واتساب، يقدم المزيد من الميزات الجديدة لينال استحسان مستخدميه مرة أخرى، وإلى جانب ذلك يكشف عن خدع جديدة لأول مرة، يمكن من خلالها إرباك المستخدمين أو تمييز المحادثات.