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اقتصاد

الشيخ: 72% من موظفي الوادى الجديد أكبر من 40 عاما

الأحد 31/يناير/2021 - 02:37 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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آية الجارحى
قال صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن نسبة الموظفين المتزوجين بمحافظة الوادي الجديد تصل إلى حوالي 92.8 %، وفي حين تصل نسبة الموظفين العُزْب (غير المتزوجين) إلى 5.7%، ونسبة الموظفين الأرامل إلى 1 %، ونسبة الموظفين المطلقين إلى 0.5%.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجهاز بمديري المديريات المختلفة بالمحافظة وكذلك مسئولي تحديث بيانات الموظفين بها، بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

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أما بخصوص المُعدل العمري للموظفين بالمحافظة، أوضح الدكتور صالح الشيخ أنه يمكن تقسيمه على النحو التالي: تُمثِّل الفئة العمرية من 20 إلى 30 عامًا نسبة تقدر بحوالي 5% من إجمالي عدد الموظفين بالمحافظة، وتُمثِّل الفئة العمرية من 30 إلى 40 عامًا نسبة 23% من إجمالي عدد الموظفين بالمحافظة.

وتابع: بينما تُمثِّل الفئة العمرية من 40 إلى 50 عامًا نسبة 36 % من إجمالي عدد الموظفين بالمحافظة.. وأخيرًا تُمثِّل الفئة العمرية من 50 إلى 60 عامًا نسبة 36 % من إجمالي عدد الموظفين بالمحافظة ، أى أن اجمالى العاملين أكبر من 40 سنة يصل لنحو 72% تقريبا.
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