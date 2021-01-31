الشيخ: 72% من موظفي الوادى الجديد أكبر من 40 عاما

قال صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، إن نسبة الموظفين المتزوجين بمحافظة الوادي الجديد تصل إلى حوالي 92.8 %، وفي حين تصل نسبة الموظفين العُزْب (غير المتزوجين) إلى 5.7%، ونسبة الموظفين الأرامل إلى 1 %، ونسبة الموظفين المطلقين إلى 0.5%.





جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجهاز بمديري المديريات المختلفة بالمحافظة وكذلك مسئولي تحديث بيانات الموظفين بها، بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.







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أما بخصوص المُعدل العمري للموظفين بالمحافظة، أوضح الدكتور صالح الشيخ أنه يمكن تقسيمه على النحو التالي: تُمثِّل الفئة العمرية من 20 إلى 30 عامًا نسبة تقدر بحوالي 5% من إجمالي عدد الموظفين بالمحافظة، وتُمثِّل الفئة العمرية من 30 إلى 40 عامًا نسبة 23% من إجمالي عدد الموظفين بالمحافظة.





وتابع: بينما تُمثِّل الفئة العمرية من 40 إلى 50 عامًا نسبة 36 % من إجمالي عدد الموظفين بالمحافظة.. وأخيرًا تُمثِّل الفئة العمرية من 50 إلى 60 عامًا نسبة 36 % من إجمالي عدد الموظفين بالمحافظة ، أى أن اجمالى العاملين أكبر من 40 سنة يصل لنحو 72% تقريبا.