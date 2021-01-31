تجديد تعيين الدكتورة هيام وهبة وكيلا لكلية التجارة بعين شمس

أصدر الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارًا بتجديد تعيين الأستاذة الدكتورة هيام وهبة وكيلا لكلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث اعتبارا من ٢٠٢١/٢/٥ ولمدة ثلاث سنوات.
وأضافت كلية التجارة أنه بناء على القرارات الصادرة من المجلس الأعلى
للجامعات اليوم 31 ديسمبر 2020 تقرير ما يلي:
1_ تأجيل امتحانات
الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2020_2021، لما بعد انتهاء إجازة نصف العام في
20 فبراير 2021.
2_ تأجيل استكمال
امتحانات برنامج الشراكة مع جامعة كيين الأمريكية والتي بدأت بالفعل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام في 20 فبراير 2021.
3_ استكمال تدريس
المناهج الدراسية اونلاين اعتبارا من يوم السبت 2 يناير 2021 وحتى بداية إجازة
منتصف العام الدراسي .
4_ تبدأ إجازة منتصف
العام الدراسي 16 يناير وحتى 20 فبراير 2021.