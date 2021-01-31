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برلمان

برلمانية تطالب كامل الوزير بإطلاق مشروع قومي للنقل الذكي

الأحد 31/يناير/2021 - 02:38 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
طالبت النائبة ماهيتاب عبد الهادي عضو مجلس النواب، وزارة النقل والمواصلات برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، بضرورة إطلاق مشروع قومي للنقل الذكي، والاهتمام بصيانة الطرق حيث إن الصيانة لا تقل أهمية عن إنشاء طرق جديدة.

وأضافت عبد الهادي، فى كلمتها أمام الجلسة العامه اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي وبحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات لاستعراض برنامج الوزارة فى ضوء خطة الحكومة 2018/ 2020 بضرورة الاهتمام  بالمواطنين بالجيزة الذين يتم انتزاع ملكية أراضيهم لتوسيع حرم الطريق الدائري.

وطالبت عبد الهادي، بضرورة إهتمام وزارة النقل بالاستماع للمواطنين وتوعيتهم بأهمية المشروع ووجود تعويض مناسب لهم، وعدم تركهم فريسة للشائعات.
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