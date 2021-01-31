وزارة الإعلام الكويتية تكرم مدير مكتب أ ش أ في الكويت بمناسبة انتهاء فترة عمله

كرّمت وزارة الإعلام الكويتية، مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت الزميل أحمد عبدالله، بمناسبة انتهاء فترة عمله، مشددة على دوره خلال الفترة الماضية في تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، بما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.





وأشادت وكيل وزارة الإعلام الكويتية منيرة الهويدي بالدور الذي اضطلع به مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت خلال الفترة الماضية، ومساهمته الفعالة في تقوية العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم أجمع، جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).





وأكدت الهويدي - خلال التكريم - أن التعاون البناء والوثيق بين مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت، وكافة وسائل الإعلام الكويتية، يعكس العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيدة بحرصه على تغطية مختلف الأنشطة والفعاليات التي استضافتها الكويت على مدى السنوات الثلاث الماضية، ودوره الحيوي في نقل صورة الكويت المشرقة للعالم الخارجي.





من جانبه، أعرب مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت أحمد عبدالله، عن اعتزازه بالفترة التي تولى فيها مهام المكتب في الكويت، وحجم التقدير الذي لمسه من جميع المسئولين الكويتيين لدور مكتب (أ.ش.أ)، في تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.





وأشاد بدور وزارة الإعلام الكويتية، وتعاونها مع مختلف وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة لدى الكويت، ولاسيما وكالة أنباء الشرق الأوسط، التي تلقى كل اهتمام ورعاية من مختلف قطاعات الوزارة، بما مكنها من أداء رسالتها الصحفية وتعضيد أواصر التعاون القائم والفعال بين البلدين الشقيقين.





وأهدت وكيل وزارة الإعلام الكويتية – في نهاية اللقاء – درعا تذكاريا إلى الزميل أحمد عبدالله مدير مكتب (أ.ش.أ) في الكويت، متمنية له المزيد من التوفيق والنجاح في حياته العملية المقبلة.





من جهته، أقام الوكيل المساعد لقطاع الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام الكويتية فيصل المتلقم، حفل غذاء على شرف الزميل أحمد عبدالله مدير مكتب (أ.ش.أ) في الكويت، بمناسبة انتهاء فترة عمله، مشيدا بما حققه من نجاحات صحفية خلال فترة توليه مهامه، وسلسلة الحوارات التي أجراها مع عدد من كبار المسئولين الكويتيين، وكذلك التقارير الصحفية والتغطية الشاملة لمجريات الأحداث في الكويت، والتي ساهمت في تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين ونقل الصورة المشرقة للبلاد إلى العالم الخارجي.





وشدد على أن وزارة الإعلام الكويتية، تعتبر وكالة أنباء الشرق الأوسط، من أهم وأعرق وكالات الأنباء على مستوى المنطقة والعالم، بالإضافة إلى كونها من أولى وكالات الأنباء التي حرصت على افتتاح مكتب لها بالكويت في ستينيات القرن الماضي، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية التعاون الاعلامي بين الجانبين، كونه يعد من أهم روافد العلاقات القوية والمتينة بين البلدين الشقيقين.





وأضاف المتلقم قائلا،: "إن التعاون البناء هو السمة المميزة بين الكويت والشقيقة مصر، نظرا لأن العلاقات المتجذرة في تاريخ البلدين والشعبين الشقيقين، تزداد نموا وازدهارا على جميع المستويات والصعد يوما بعد الآخر؛ وذلك بفضل حكمة قيادتي البلدين الشقيقين، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين والأمتين العربية والإسلامية".



