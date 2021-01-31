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منوعات

كيد الحموات.. سيدة تقاطع ابنها بسبب عدم إنجاب زوجته ذكور

الأحد 31/يناير/2021 - 04:02 م
صدى البلد
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مريم صليب
قاطعت سيدة بالغة من العمر 60 عاما ابنها وزوجته ورفضت استقبالهما في المنزل بعد علمها أن زوجته حامل في الطفل الثاني وأن الطفل الثاني بنت وليس ولدا. 

وفقا لما ورد في صحيفة "ميترو"، فإن السيدة لطالما أخبرت ابنها وزوجته أنها تحب الذكور أكثر من الإناث ووعدته بأنه إذا أنجب الطفل الثاني ستؤول له ثروتها بالكامل. 

فرحت السيدة عندما علمت أن زوجة ابنها حامل في الشهر الثاني، واستعدت أن يكون الطفل الثاني ذكرا وباتت ترسل لهم الطعام والمال إلى منزلهم وتعاملهم بلطف شديد. 

صدمت السيدة عندما علمت في الشهر الخامس أن الجنين ليس ذكرا، فقررت أن تمنع المال الذي كانت ترسله للزوجين، وقاطعتهما مدى الحياة لأن زوجة ابنها لا تنجب سوى الإناث. 
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