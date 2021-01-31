محمد سلماوي: تخوفت من طرح مقالاتي في كتاب يصدر عن هيئة الكتاب

قال الكاتب محمد سلماوي، رئيس اتحاد الكتاب السابق، إن السخرية موجودة في كتاباته ولكن لم تكن موجودة في الصحافة إلا في مقالاته، موضحًا أن هناك بعض المسرحيات التى ألفها مثل الفصل الواحد "فوت علينا بكره"، أشار بعض النقاد إلى أنها مسرح العبث أو مسرح اللا معقول.





وأضاف سلماوي، خلال لقائه مع برنامج المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع عبر فضائية TEN، أن الصحافة المصرية كان بها كتاب كبار في مجال الكتابة الساخرة منهم الكتابان محمد عفيفي، ومحمود السعدني، ولكن الاتجاه الساخر قل في الكتابة الصحافة حاليا.





وتابع الكاتب الكبير، أنه كان يكتب مقالًا أسبوعيًا في إحدي الجرائد اليومية الخاصة بشكل ساخر، وهيئة الكتاب كان لديها رغبة في طرح تلك المقالات ككتاب، قائلا: "في الأول خفت الحقيقة لأن آخر مقال كان في عام 2010 ولكن بعدما راجعت المقالات وجدت أن المشاكل التى تناولتها بسخرية ما زالت قائمة".





وأكمل الكاتب محمد سلماوي، أن كل معالجة مقبولة طالما اختار الكاتب ذلك، ولكن الأزمة كانت تكمن في تلقي القارئ لذلك، فالبعض كان يتصور أن الكاتب يكتب مقاله بجدية، قائلا: "عندما اتناول صراع إسرائيل وفلسطين بشكل ساخر فالبعض يعتقد أن مقالي جاد وقلب للأمر والحقيقية كاملة".





وتابع الكاتب محمد سلماوي، أنه لا يجوز ملاحقة الكاتب على رأي، ولكن يجوز في حالة ارتكاب جريمة السب والقذف، ووفق الدستور أن حرية التعبير مصانة وأنه لا يجوز قانونًا إصدار أحكام سالبة للحرية بالنسبة للتعبير عن الرأي أو الأعمال الفنية.