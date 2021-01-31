تعرف على محطة باسم مرسي القادمة بعد رفض الزمالك





وقال الإعلامي كريم خطاب عبر برنامجه المذاع عبر فضائية اون سبورت: باسم مرسي يميل للانتقال لنادي جماهيري خلال الفترة المقبلة وهو قريب للغاية من نادي الإسماعيلي.





وأضاف: نادي الزمالك لم يفكر في ضم باسم مرسي خلال فترة الانتقالات الشتوية وهناك عرض آخر آمام باسم مرسي من نادي البنك الأهلي ولكن هو بعيد عن تفكيره قليلا.





وكان نادي الزمالك أعلن انضمام سيف الدين الجزيري مهاجم فريق المقاولون العرب ومروان حمدي مهاجم فريق مصر المقاصة.

يقترب باسم مرسي مهاجم فريق الإنتاج الحربي للانضمام لصفوف فريق الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تغلق أبوابها في تمام الساعة 12 من منتصف الليل.