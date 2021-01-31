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اقتصاد

محافظ الوادي الجديد ورئيس التنظيم والادارة يزوران مصنعي الملابس الجاهزة والطحان

الأحد 31/يناير/2021 - 02:44 م
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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آية الجارحى
قام اللواء محمدالزملوط المحافظ الوادي الجديد باصطحاب صالح الشيخ  رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في جولة لزيارة مصنعي الملابس الجاهزة والطحان.

جاء ذلك على هامش زيارة صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمحافظة الوادي الجديد للقاء مديري المديريات المختلفة بالمحافظة وكذلك مسئولي تحديث بيانات الموظفين بها.

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كما زار أيضا مجمع تمور الوادي الجديد، ومجموعة جداريات فنية بمدخل مدينة الخارجة ترصد تراث وحياة سكان الواحات قديما.

كما تفقد مركز الدكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة التابع لجمعية التأهيل الاجتماعي والذي تم تطوير بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمحافظة.
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