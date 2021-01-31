عيطت من المشهد.. مصممة أزياء روسية تروى موقفا مؤثرا عن شهامة الرجل المصرى

كشفت مصممة الأزياء الروسية فيرا انطباعها عن زيارتها لمصر الأخير، مؤكدة أنها تعشق مصر ومكانها فى القلب.









وأوضحت "فيرا"، خلال استضافتها ببرنامج "حلو الكلام" مع الإعلامية منال سلامة، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المصريين شعب يتمتع بالكرم والطيبة، لافتة إلى أنها تحرص على نشر منشورات تتحدث عن الشهامة، ومنها قيام أحدهم بإصلاح كاوتشات سيارتها خاصة مع تطوعهم بذلك، معقبة: "عيطت من المشهد ساعتها خصوصا إن الراجل اللى ساعدنى كان لسه خارج من عملية بمنطقة البطن"، مؤكدة تأثرها الشديد بشهامة الرجال المصرية.









وقالت إنها تتحدث اللغة العربية جيدا وترغب أيضا فى تعلم اللغة الإنجليزية وقاموا بنصيحتها بأن إتقان الإنجليزية يستدعى وجود حوار مشترك مع شخص، ليشاء القدر أن يكون هذا الرجل المصرى فى النهاية زوجها الذى تقدم لطلب الزواج منها بعد ذلك.









وأضافت إلى أنها قامت بالتدقيق فى اختيار شريك الحياة، خاصة أنها كانت تبحث عن شخص أقوى منها، لافتة إلى زوجها يقوم بدعمها كثيرا وقام بتغييرها للأفضل ويستشيرها فى عدة أمور.









وأشارت إلى أن الاختلاف فى الحياة الزوجية الروسية والمصرية، أن الأخيرة تمتاز بالتفاصيل الكثيرة بخلاف روسيا، منوهة إلى أنها لم تتطرق فى زواجها إلى مسائل "القايمة "أو "الشبكة" أو "العفش" وغيرها من عادات الزواج المصرية.









وذكرت أن أزياءها تمتاز بالاحتشام وتقوم بتصميمها بنفسها لأنها تحترف مجال الأزياء، خاصة لذوى الأجسام الممتلئة أو قصار القامة.