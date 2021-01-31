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أخبار العالم

موسكو تتوعد شركات الإنترنت الأمريكية بإجراءات فعلية

الأحد 31/يناير/2021 - 03:05 م
صدى البلد
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أ ش أ
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، ضرورة اتخاذ إجراءات فعلية في سبيل تنظيم أنشطة شركات الإنترنت العالمية ومواقع التواصل الأمريكية.

وقالت زاخاروفا - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الأحد/ - إن سفارة الولايات المتحدة في موسكو وزعت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بيانات مؤيدة للمظاهرات غير المرخص بها التي شهدتها مدن روسية مختلفة في 23 أكتوبر الماضي بدعوة من الناشط المعارض أليكسي نافالني.

وأضافت: "أن الجانب الروسي يرى في هذه التصرفات تدخلًا سافرًا في شؤون روسيا الداخلية، حيث تمت ممارسة أنشطة واسعة النطاق في هذا الصدد من قبل ما يمسى عمالقة الإنترنت، أي الشركات التي تتيح منصات لمواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاجتماعية نفسها التابعة للجانب الأمريكي".

وتابعت: "تجرى الآن دراسة خيارات الرد المحتمل على ما فعلته منصات الإنترنت الأمريكية، ولن يكون هذا الرد بشكل بيانات فقط، بل يجب اتخاذ إجراءات فعلية محددة".

كانت زاخاروفا قد أعلنت، سابقًا، أن روسيا ستوزع على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بيانا ينص على ضرورة وضع قواعد عامة لتنظيم أنشطة شركات الإنترنت العالمية.

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