لحظة القبض على اثنين من السجناء فرا من سجن في أمريكا.. شاهد

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو رصد لحظة إلقاء القبض على اثنين من السجناء فرا من سجن في الولايات المتحدة.









وقد نشرت شرطة منطقة كوليدج في ولاية أريزونا الأمريكية شريط فيديو يظهر مطاردة وإلقاء القبض على اثنين من السجناء فرا من سجن فلورينس بولاية أريزونا الأسبوع الماضي.









وحسب تقرير وكالة "أسوشيتد برس" ألقت الشرطة المحلية في كوليدج يوم الخميس الماضى القبض على ديفيد ت. وهارمون وجون ب. شاربيوت في حقل قطن بعد أن تلقت السلطات مكالمات من السكان الذين أفادوا برؤيتهما.





يذكر أن شاربيو كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 35 عاما لإدانته بالتحرش بطفل والاعتداء الجنسي.











وكان هارمون يقضي عقوبة بتهمة الاختطاف والسطو.



