ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لحظة القبض على اثنين من السجناء فرا من سجن في أمريكا.. شاهد

الأحد 31/يناير/2021 - 03:01 م
القاء القبض
القاء القبض
Advertisements
شيرين عادل
عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو رصد لحظة إلقاء القبض على اثنين من السجناء فرا من سجن في الولايات المتحدة.


وقد نشرت شرطة منطقة كوليدج في ولاية أريزونا الأمريكية شريط فيديو يظهر مطاردة وإلقاء القبض على اثنين من السجناء فرا من سجن فلورينس بولاية أريزونا الأسبوع الماضي.


وحسب تقرير وكالة "أسوشيتد برس" ألقت الشرطة المحلية في كوليدج يوم الخميس الماضى القبض على ديفيد ت. وهارمون وجون ب. شاربيوت في حقل قطن بعد أن تلقت السلطات مكالمات من السكان الذين أفادوا برؤيتهما.

يذكر أن شاربيو كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 35 عاما لإدانته بالتحرش بطفل والاعتداء الجنسي.


وكان هارمون يقضي عقوبة بتهمة الاختطاف والسطو.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رأسه بقيمة 1.4 مليار دولار .. حكاية روبرت ليفنسون الجاسوس الأمريكي الذي أخفته إيران

الأمن العراقي يلقي القبض على قتلة المحامي السلماني.. فيديو

أم تنهال بالضرب المبرح على أطفالها الثلاثة المصابين بـ كورونا بسبب الكمامات

تسلق السطح.. تفاصيل سقوط أحد متهمي واقعة الهروب من سجن طنطا

ترشيحاتنا

أول تعليق من محمد أوناجم بعد انتقاله إلى الوداد المغربي

قادمة عن طريق دبي.. وصول شحنة جديدة من لقاح كورونا مطار القاهرة بعد قليل

تأييد فرض الحراسة على ممتلكات الفنان الراحل أحمد زكي

كيف ينتقل فيروس نيباه من شخص إلى آخر؟

هل وصل فيروس نيباه إلى مصر؟.. هاني الناظر يجيب

بلع لسانه.. إنقاذ لاعب فريق إهناسيا في دورى القسم الثالث .. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهر من 23 سنة وليس له لقاح.. القصة الكاملة لـ فيروس نيباه

أسباب انتفاخ البطن بعد عملية شفط الدهون.. تعرف عليها

سيارة نادرة تشارك في بطولة «السبع بنات»