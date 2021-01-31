ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قوة وصلابة دفاعية.. أسامة زكي يكشف سر تعادل أهلي 2006 مع المقاولون

الأحد 31/يناير/2021 - 03:13 م
أسامة زكي
أسامة زكي
Advertisements
عبدالحكيم ابو علم
أكد أسامة زكي، المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006، أن فريقه قدم عرضا قويا أمام المقاولون العرب في المباراة التي أقيمت أمس السبت، ضمن منافسات بطولة الجمهورية، ولكنه وجد صعوبة في تحقيق الفوز بسبب قوة الفريق المنافس وصلابته الدفاعية، في ظل الندية الواضحة التي تشهدها مواجهات الفريقين في كل المراحل السنية بشكل عام. 

وقال زكي إن لاعبي أهلي 2006، خاضوا المباراة بهدف تحقيق الفوز، لكن فريق المقاولون كان لديه دوافع قوية لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل الإبقاء على فرصته في التأهل للمرحلة النهائية للبطولة، وهو ما صعَّب المباراة على كلا الفريقين ولم يكن هناك العديد من الفرص المحققة لأي منهما.

وأبدى زكي استياءه من عدم احتساب الحكم هدفا صحيحا للأهلي، عندما حاول حارس المقاولون التصدي لكرة من ركلة ركنية إلا أن أنها سقطت من يده ودخلت المرمى، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي تدخل أحد لاعبي الأهلي مع الحارس أثناء محاولة إمساكه للكرة، لكن الهدف صحيح ولا يعرف سبب إلغائه.

وشدد مدرب أهلي ٢٠٠٦ على أن الفريق سيبذل جهدا كبيرًا خلال مباريات المرحلة النهائية، لينافس بقوة على الفوز بلقب بطولة الجمهورية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد| غضب وانفعال شيكابالا عقب تبديله فى مباراة الزمالك والمقاولون العرب

حازم إمام يتنازل عن شارة القيادة فى لقاء الزمالك والمقاولون.. فيديو

مبخافش غير من اللى خلقني| تفاصيل خناقة عماد النحاس مع حكم مباراة الزمالك

أفشة يثير أزمة في مباراة الزمالك والمقاولون العرب.. تفاصيل

شيكابالا مهدد بعقوبة قاسية بعد اعتراضه على أداء الحكم

مختار مختار: التعثر والضغط سبب إهدار العديد من الفرص أمام المقاولون

ترشيحاتنا

لحظة وصول شحنة جديدة من لقاح كورونا لمطار القاهرة.. شاهد

تعرف على أسعار كيا جراند سيراتو في السوق المصرية

تعرف على محطة باسم مرسي القادمة بعد رفض الزمالك

قرار جديد من التعليم بشأن أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021

بعد الزيادات الأخيرة .. تعرف على أسعار تويوتا فورتشنر 2021

أنيقة وجذابة.. شاهد أحدث إطلالة لـ ياسمين صبري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلالة كورونا الجديدة والأصلية.. الفرق بين أعراضهما

شاهد.. جنرال موتورز تكشف عن سيارة أجرة طائرة

حافظ عليها.. طرق الوقاية من أمراض الأوعية الدموية الطرفية