السفير صلاح حليمة يوضح أهمية لقاء وزير الخارجية مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصرى للشئون الأفريقية، إن لقاء وزير الخارجية المصرى سامح شكري مع رئيس مفوضية الاتحاد الافريقى يهدف للإعداد والتنسيق والتشاور بشأن انعقاد القمة الإفريقية القادمة.





وأضاف السفير صلاح حليمة خلال مكالمة هاتفية ببرنامج الآن ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أن مصر تلعب دورا محوريا فى التنسيق والتشاور بشأن القمة الإفريقية القادمة.





وأعرب نائب رئيس المجلس المصرى للشئون الأفريقية، عن تمنياته أن يكون هناك العديد من الملفات التى تم التشاور بشأنها والتي سيتم انتقالها إلى الرئاسة الجديدة للاتحاد الإفريقي سواء الملف الأمني أو الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي.





وتابع نائب رئيس المجلس المصرى للشئون الأفريقية، أن مصر تسعي إلى لعب دور محورى فى مسارين الأول للبنية التحتية لتحديث وتطوير تلك البنية سواء فى الإطار الثنائى بين دول القارة أو فى الإطار المتعدد خاصة فيما يتعلق بالمشروعات البنية التحتية الكبرى.



