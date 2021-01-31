بسعة 250 سريرًا.. المحرصاوي وصديق يفتتحان سكن الأطباء بمستشفى الحسين الجامعي

افتتح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، والدكتور خيري عبد الحميد، وكيل الكلية، والدكتور أحمد عبد الجليل، مدير عام المستشفى، ونواب مدير المستشفى؛ سكن الأطباء بمستشفى الحسين الجامعي.





وتم خلال الجولة تفقد التجديدات التي شيدت في صرح من صروح الطب بجامعة الأزهر، والتي تضمنت افتتاح سكن الأطباء بسعة 250 سريرًا؛ لخدمة الأطباء المقيمين إضافة لأطباء الامتياز، كما تفقد رئيس الجامعة ومرافقوه تطويرات مدرجات مستشفى الحسين الجامعي، والتي تقام بها المؤتمرات والندوات العلمية، إضافة إلى استيعابها لمناقشات الرسائل العلمية (ماجستير - دكتوراه).





كما تفقد أيضًا التطويرات التي شهدتها أقسام الرعاية المجمعة، وتطويرات قسم القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى تجديدات قسم طب وجراحة العيون.





يأتي ذلك في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتأكيده الدائم والمستمر على ضرورة توفير خدمات صحية مناسبة لجميع المواطنين بمختلف مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم،





وفي ختام جولته أشاد رئيس الجامعة بجهود الطواقم الطبية في مستشفيات جامعة الأزهر، والتي تتصدى بكل قوة وشجاعة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وطالبهم بالحفاظ على هذا المستوى المتميز في الأداء، وخدمة المرضى في مختلف محافظات الجمهورية؛ في القاهرة ودمياط وأسيوط، مؤكدًا على أن هذه الجهود التي يبذلها أطباء جامعة الأزهر سوف يسطرها التاريخ بحروف من نور.