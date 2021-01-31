ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ساحة رأي

آلاء زيدان تكتب: غفلة وبُركان

الأحد 31/يناير/2021 - 03:14 م
صدى البلد
Advertisements
أعلم ما يدورُ بأذهانِنا جميعًا ألا وهو "كثرة الابتلاء"
الذي قادَنا لليأسِ والإحباط إلى أننا أصبحْنا نتلاشَي كأوراقِ الخريف ونتساقط واحدة تلو الأخرى.. 
ومن الممكنْ أن نصل للانتحار.. 

أعلم أننا أصبحنا محاطين بالدماء.. 
أعلم أننا نمرُ بفتراتٍ بائسة وقلوبنا كادت على الانفجارِ كالبركان..
أعلم أنَّ ابتلاء وراء ابتلاء وصدمات وراء صدمات أصبح شيئٌا لا يُطاق.. 

ولكنْ الذي لا أعلمه؟!
لماذا لا نصْبِر ونرضى بما كتبَ الله..
لماذا الصبر والإيمان بداخلنا ليس كاملًا كيعقوب.. 
لماذا لا نصْمُد..
لماذا لا نتصدى لتلك الصدمات..
لماذا لا نواجه.. 
لماذا أصبحنا ضعفاء.. لماذا ولماذا... 
لماذا ننسى ذكر الله، وننسى قوله "ألا بِذكرِ الله تطمئِن القلوب"
لماذا ننسى أنَّ ما بعد الضيق فرجا.. 
ووراء العتمةِ نور.. 
وما بعدَ العسرِ يسر.. 
لماذا لا نعلم أنَّ الابتلاء من نعمِ الله علينا ومنْ فضلهِ وكرمهِ علينا فهو صديقُنا في الدنيا ومنقذُنا في الآخره.. 

لماذا ننسى قوله: "إن الله إذا أحب عبدًا ابتلاه":
وذلك ليخفف عنه العذاب يوم الحساب.. 
لماذا نستسلم بهذه السهولة للصعاب.. 
لماذا لا نعلم أنَّ الصِعاب تقوي القلوب مرةً بعد أخرى.. 
لماذا ما زلنا ننتظر سندا لنا، ونسينا أنَّ الله هو سندُنا الباقي.. 
ثم لماذا ننسى أنَّ الصِعاب مدرسةَ العظماءِ..
لماذا أصبحنا هكذا لماذا؟!

وفي الختام:
 أريدُكَ أنْ تعلم وتؤمِن بمقولة:
"الحياة مقبرةَ المؤمِن ملذة الكافر" ولذلك خُلقْنا مبتلين لننعم في الآخره وتُصْبِحَ ملذةً لنا.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلالة كورونا الجديدة والأصلية.. الفرق بين أعراضهما

شاهد.. جنرال موتورز تكشف عن سيارة أجرة طائرة

حافظ عليها.. طرق الوقاية من أمراض الأوعية الدموية الطرفية