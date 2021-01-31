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اقتصاد

النيل للأدوية تحقق 39 مليون جنيه أرباحاً خلال النصف الأول من العام المالي الجاري

الأحد 31/يناير/2021 - 03:13 م
ادوية
ادوية
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علياء فوزى
أظهرت المؤشرات المالية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل،التابعة للقابضة للأدوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام ، ارتفاع أرباح الشركة عن النصف الأول من العام المالي الجاري بنحو 12.1%.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم، إنها سجلت صافي ربح بلغ 39.12 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 34.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

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وتابعت: تراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتصل إلى 408.32 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 435.83 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام المالي 2020-2021، أرباحًا بلغت 22.29 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 15.49 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 218.42 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 213.3 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
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