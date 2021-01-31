محمد يا أغلى الناس.. لطيفة تنعى محمد الصغير

نعت الفنانة التونسية لطيفة محمد الصغير والد مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، إثر إصابته بفيروس كورونا.





ونشرت لطيفة عبر حسابها بـ"إنستجرام" فيديو لها مع الراحل وعلقت قائلة: " محمد يا أغلى الناس ويا أطيب الناس .. إنت من الناس اللي علموا في حياتي وفي حياتنا كلنا، عمرنا ما هننساك ولازلنا مش مصدقين رحيلك عننا .. كنا بنفرح ونغني و نرقص وكنت دايما مصدر الفرحة اللي بتجمعنا .. الله يرحمك #محمد_الصغير".





وأعلن الفنان أحمد السقا وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير بعد صراع مع فيروس كورونا.



