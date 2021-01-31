الإمارات تزف بشرى سارة.. خطة عاجلة لتوزيع ملياري جرعة من لقاحات كورونا

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، أنها ستطلق تحالف اللقاح اللوجستي "لتوزيع عادل" لملياري جرعة من لقاحات كوفيد -19 في عام 2021 ، ووفقًا لبيان صادر عن مكتب حكومة دبي الإعلامي.





وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي الإماراتية، أن شركات الإمارات للشحن الجوي و"مطارات دبي" و"موانئ دبي العالمية" ستساعد في "التوزيع العادل" لملياري جرعة من لقاحات ضد فيروس كورونا.





وأطلقت الإمارات هذه المبادرة العالمية الجديدة، وحشدت من خلالها خبرات وقدرات كل من: "طيران الإمارات" و"شبكة موانئ دبي العالمية" ومطارات دبي، والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، لنقل، وتخزين، وتسريع توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حول العالم، مع التركيز بشكل خاص على البلدان النامية، التي تضرر سكانها بشدة من الجائحة، وتواجه تحديات في نقل وتوزيع المستحضرات الطبية.





وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، نقلا عن الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات ورئيس مطارات دبي، أن الشركات الثلاث شكلت تحالفا "لوجيستيا"، لتسريع التوزيع العالمي للقاحات المضادة لفيروس كورونا المطلوبة بشكل عاجل، عبر دبي".





وقالت هيئة مراقبة اللقاحات الدولية ، إن الدول الغنية اشترت ما يكفي من جرعات لقاح Covid-19 لتحصين سكانها ثلاث مرات ، لكن الدول النامية تتخلف عن الركب في السباق العالمي لإنهاء الوباء.





وأضافت هيئة مراقبة اللقاحات الدولية، أنه في 67 دولة فقيرة ، يمكن لشخص واحد فقط من كل 10 أن يأمل في تلقي لقاح بحلول نهاية عام 2021.





وحثت المجموعة شركات الأدوية على مشاركة التكنولوجيا والملكية الفكرية الخاصة بها مع منظمة الصحة العالمية وحثت الحكومات على الالتزام بإرسال لقاحات إلى العالم النامي ، من أجل سد التفاوت الاقتصادي بين الدول وهي تتطلع للخروج من Covid-19 المدمر.