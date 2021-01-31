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أخبار العالم

قتيل وجرحى في احتجاجات بمدينة الحسكة السورية

الأحد 31/يناير/2021 - 03:26 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بمقتل شخص وجرح أربعة آخرين من أهالي الحسكة المشاركين في الاحتجاجات على حصار تفرضه (قسد) على مركز المدينة.

وقالت الوكالة إن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أطلقت الرصاص على المحتجين، كما أقامت عددا من الحواجز في المدينة ونشرت مسلحيها في أحيائها واختطفت عددا من المدنيين.

ونقلت قناة "السورية" عن مدير الصحة في المدينة أن أربع إصابات وصلت إلى المركز الطبي وتوفى مواطن آخر جراء إصابة في الصدر، وأضاف أن المستلزمات الطبية والإسعافية موجودة وأن "الكادر الطبي مستنفر لتقديم العون".

بينما أعلنت وكالة "أنباء هاوار" المؤيدة لـ"قسد" أن "الدفاع الوطني" (الموالي لحكومة دمشق) في المدينة هاجم قوى الأمن الداخلي فيها (الأسايش الموالية لقسد).

وتشهد المدينة منذ أيام توترا بسبب حصار تفرضه قسد على المدينة، (إضافة إلى فرض حصار على حيي: طي وحلكو في مدينة القامشلي)، ومنعت فيه إدخال المواد الغذائية وحتى صهاريج المياه.
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