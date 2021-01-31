باحثون بريطانيون: المضادات الحيوية تعالج أشكالاً معينة من الاكتئاب

قال باحثون بريطانيون، إن المضادات الحيوية يمكن أن تستخدم لعلاج أشكال معينة من الاكتئاب .





بينما لم يستجيب جميعهم للمضاد الحيوي ، أظهر آخرون تحسنًا في الأعراض. وقام الأطباء في جنوب لندن ومؤسسة Maudsley NHS ، بتجنيد 39 مريضًا يعانون من اكتئاب "مقاوم للعلاج" وأعطوا نصفهم المضاد الحيوي مينوسيكلين،





مينوسكلين هو مثبط للجهاز المناعي ، ويعتقد الخبراء أن الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الحاد يعانون من التهاب في الدماغ ، والذي يمكن أن يسببه الجهاز المناعي.





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وأظهر المرضى الذين خضعوا للتجربة بمستويات أعلى من الالتهاب، تحسنًا أكبر في أعراض الاكتئاب عند تناول المينوسكلين.