باحثون بريطانيون: المضادات الحيوية تعالج أشكالاً معينة من الاكتئاب

قال باحثون بريطانيون، إن المضادات الحيوية يمكن أن تستخدم لعلاج أشكال معينة من الاكتئاب .
وقام الأطباء في جنوب لندن ومؤسسة Maudsley NHS ، بتجنيد 39 مريضًا يعانون من اكتئاب "مقاوم للعلاج" وأعطوا نصفهم المضاد الحيوي مينوسيكلين، بينما لم يستجيب جميعهم للمضاد الحيوي ، أظهر آخرون تحسنًا في الأعراض.
مينوسكلين هو مثبط للجهاز المناعي ، ويعتقد الخبراء أن الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب الحاد يعانون من التهاب في الدماغ ، والذي يمكن أن يسببه الجهاز المناعي.
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وأظهر المرضى الذين خضعوا للتجربة بمستويات أعلى من الالتهاب، تحسنًا أكبر في أعراض الاكتئاب عند تناول المينوسكلين.