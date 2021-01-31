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برلمان

رئيس البرلمان يطالب النواب بضرورة مراعاة الوقت المحدد لكل نائب في التعقيب

الأحد 31/يناير/2021 - 03:40 م
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
طالب رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي كل أعضاء المجلس بضرورة مراعاة الوقت المحدد لكل نائب في التعقيب على الوزراء.

وأضاف جبالى خلال كلمته فى الجلسة العامة المنعقدة بالبرلمان الآن: على النواب التركيز في طرح المشاكل دون التطرق للفرعيات، قائلا: "لو هنقول كل حاجة هنعقد لبعد بكرة وده مش نافع لا بد من طرح المشاكل بتركيز ومباشرة ودون التطرق للفرعيات".

ومن جانبه قال النائب محمود الشامي إنه لا بد من حل مشكلة كوبري الشون لأن المشاة والأهالي يعانون أشد المعاناة من الكوبري، ويجب أن يتم عمل النفق.

كما طالب بسرعة العمل على حل مشكلة محطة سكة حديد المحلة، قائلا: "المحلة بلد ومدينة لها طابع خاص لابد من مراعاة ذلك كل يوم نشيع العديد من الشباب بسبب كوبري الشون وآخر الضحايا كان لشاب من حفظة القران الكريم لذلك لابد من حل مشاكل المحلة الكبرى وبسرعة".
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