ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قبل المشاركة في مونديال العالم للأندية.. أوليفر كان يتعهد بتمديد عقد بواتينج وينفي ضم راموس

الأحد 31/يناير/2021 - 03:49 م
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
Advertisements
عبد الحكيم أبو علم
وعد أوليفر كان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم بتمديد عقد جيروم بواتينج الذي ينتهي بحلول الصيف المقبل.

وفي تصريحات لمحطة (سكاي)، قال كان اليوم الأحد:" عندما ننظر إلى الأداء الذي قدمه جيروم في الفترة الماضية وما أنجزه من أجل بايرن، فسيكون مفهوما بشكل تلقائي أننا سنجري معه قريبا مفاوضات ، وعندئذ سنجد حلا سليما".

ووصف كان بواتينج بأنه "قائد ولاعب قيادي".

وأعرب كان عن تفهمه لرحيل ديفيد الابا الذي لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع بايرن بشأن تجديد عقده، وقال كان إنه يتعين التفكير في بديل مناسب.

ويجري بايرن مفاوضات مع دايوت اوباميكانو قائد دفاع لايبزج.

ونفى كان شائعة حول احتمال أن يكون سيرجيو راموس نجم نادي ريال مدريد مرشحا للانضمام إلى بايرن، وقال :" بطبيعة الحال لا يوجد شيء في هذا الأمر".

وسيتسلم كان الرئاسة التنفيذية للنادي البافاري من كارل هاينز رومينجه في غضون نصف عام، ودافع كان عن سعي بايرن لضم لاعبين جدد قائلا إن " بايرن في الوقت الراهن هو أنجح ناد في العالم على الصعيد الرياضي" مشيرا إلى أن النادي في المقابل يعتبر جذابا للاعبين.

ويستعد بايرن لخوض منافسات كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي بطل أفريقيا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة لوكوموتيف في دوري أبطال أوروبا

تشكيل بايرن ميونخ أمام فولفسبورج في الدوري الألماني

أبرزهم ميسي وراموس.. لاعبون عالميون يمكنهم الانتقال لأي ناد مجانا بدءا من الجمعة

3 أندية تزاحم الميرينجي.. تضارب حاد حول انتقال ديفيد ألابا إلى ريال مدريد

ليفاندوفسكي يقود تشكيل بايرن ميونخ أمام أوجسبورج في الدوري الألماني

تشكيل مباراة بايرن ميونخ ضد هوفنهايم في الدوري الألماني

ترشيحاتنا

بلع لسانه.. إنقاذ لاعب فريق إهناسيا في دورى القسم الثالث .. صور

رد ناري من نور عمرو دياب بعد تعرضها للتنمر.. وهذا ما قالته عن دينا الشربيني

الأضخم في التاريخ.. العقد الفرعوني لـ ميسي يدمر برشلونة

توقف عمليات إطفاء مخزن أحذية فيصل بعد انهيار السقف على القوات.. وإنقاذ 15 أسرة بالعقار

كيف ينتقل فيروس نيباه من شخص إلى آخر؟

تدريبات منفردة لثلاثي الزمالك الجديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: القهوة لا تقضي على الشعور بالنعاس

ظهر من 23 سنة وليس له لقاح.. القصة الكاملة لـ فيروس نيباه

أسباب انتفاخ البطن بعد عملية شفط الدهون.. تعرف عليها